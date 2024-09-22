"Это просто ужасно": жители Львовщины спорят из-за переименования города, что им не нравится (видео)
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Часть местных негодует из-за нового названия
Во Львовской области переименовали город Червоноград в Шептицкий. Часть местных жителей негодует по данному поводу и говорит, что былое название им нравилось больше. При этом есть и те, кто согласен с переименованием.
Помимо названия города изменится и название района – из Червоноградского он станет Шептицким. Об этом пишет "Суспільне".
Реакция граждан на окончательное решение о переименовании оказалась неоднозначной. Не все оказались согласны с тем, как город называется теперь.
В частности, от горожан можно было услышать следующие мнения:
- "Я думаю, что это правильно. Червоноград не должно быть! Я так думаю".
- "Я в шоке! Ну не нравится мне Шептицкий. Возможно, еще нужно привыкнуть".
- "Зря, зря… Червоноград. Я буду умирать и будет Червоноград"
- "Мы были против, жители многие, но…переименовали. Будем теперь в Шептицком жить".
- "Мы вообще не понимаем этого. Может, мы не знаем, кто такой Шептицкий, но лучше бы Кристинополь был"
- "Думаю, нормально. Пусть будет. Я — за";
- "Просто ужасно. Лучше бы был Кристинополь".
Предыстория
В 2023 году Нацкомиссия по стандартам государственного языка рекомендовала переименовать город как не соответствующий нормам украинского языка или касающийся российской имперской политики.
Тогда для переименования предлагали название Кристинополь — город назывался от основания и до того, как его переименовали советские власти.
Комитет государственной власти поддержал решение о переименовании города Червоноград в Шептицкий. В сентябре 2024 город переименовали.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 19 сентября Верховная Рада переименовала 328 населённых пунктов в рамках процесса декоммунизации. Такое решение является частью масштабного проекта по очищению топонимии страны от названий, связанных с советским прошлым и российской имперской политикой.