"Завдають шкоди": Вілкул різко висловився щодо перейменування вулиць Кривого Рогу

У місті планують перейменувати 135 топонімів

Проти перейменувань топонімів Кривого Рогу в межах деколонізації виступив очільник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Він не розуміє як та навіщо це робити зараз.

За словами Вілкула, комісія з обласної державної адміністрації, яка ухвалила таке рішення, "м’яко кажучи, дивна". Очільник міста не погоджується з її трактуванням закону про деколонізацію.

"Коротко – я проти. Не розумію, навіщо це робити та як це вплине на консолідацію українського суспільства. Думка не керівництва міста, ні депутатського корпусу не враховувалася взагалі. Громадських слухань, а тим більше голосувань – не було", — каже він.

Зауважимо, що за рішенням Дніпропетровської облдержадміністрації у Кривому Розі перейменовано 135 топонімів міста. На думку Вілкула, деякі перейменування "хоча б не паплюжать історичну пам'ять" українського народу.

"Перейменування вулиць пов'язаних з Другою світової та Афганськими війнами вважаю, як і переважна більшість криворіжців, не доцільними і, щобільше, такими що завдають шкоди єднанню нашого суспільства перед ворогом", — пише голова міста.

За його словами, він не розуміє перейменування вулиць імені полковника Шурупова, "який ціною свого життя врятував дамбу КРЕСу" та "героя Афганської війни" сержанта Рзянкіна. Наразі Вілкул та міська рада вивчають це питання і намагаються його вирішити.

"А скверу "Чебурашка", який теж "перейменували", юридично в Кривому Розі взагалі ніколи не було — це народна назва", — додав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, що перейменування вулиць викликало запеклі суперечки між українцями. Проти цього виступили мер Дніпра Борис Філатов та мер Одеси Геннадій Труханов.