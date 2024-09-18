Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін відреагував на провал голосування з дерусифікації

Те, що Верховна Рада провалила сьогодні голосування за перейменування населених пунктів — ганьба, до якої, на жаль, всі вже звикли. Бо звикли до провальної роботи депутатського корпусу загалом.

Дерусифікація — це вимога часу і принципова історія, як на рівні всієї держави, так і в окремих містах та селах. Позбавитись усього, що нібито повʼязувало нас з рашкою, критично важливо.

Так само критично важливо позбутись нарешті різних захисників совка на кшталт депутатів опзж. Які чомусь досі в Раді і досі мають вплив на політичні процеси в країні.

Джерело: пост Жоріна в Telegram