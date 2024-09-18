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Рада провалила голосування за перейменування населених пунктів. Це ганьба, до якої всі вже звикли - Максим Жорін

Автор
Максим Жорін
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Автор
Рада провалила голосування за перейменування населених пунктів. Це ганьба, до якої всі вже звикли Новина оновлена 18 вересня 2024, 22:12

Майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін відреагував на провал голосування з дерусифікації

Те, що Верховна Рада провалила сьогодні голосування за перейменування населених пунктів — ганьба, до якої, на жаль, всі вже звикли. Бо звикли до провальної роботи депутатського корпусу загалом.

Дерусифікація — це вимога часу і принципова історія, як на рівні всієї держави, так і в окремих містах та селах. Позбавитись усього, що нібито повʼязувало нас з рашкою, критично важливо.

Так само критично важливо позбутись нарешті різних захисників совка на кшталт депутатів опзж. Які чомусь досі в Раді і досі мають вплив на політичні процеси в країні.

Джерело: пост Жоріна в Telegram

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Теги:
#Верховна Рада #Блог #Максим Жорін #Дерусифікація