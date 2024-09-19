"Дружби" більше немає. Рада перейменувала понад триста населених пунктів: перелік
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Проте перейменувати всі заплановані населені пункти не вдалось
Верховна Рада України підтримала постанову про перейменування 328 населених пунктів у рамках процесу декомунізації. Це рішення є частиною масштабного проєкту з очищення топонімії країни від назв, пов'язаних з радянським минулим та російською імперською політикою.
За ухвалення постанови в цілому проголосував 281 народний депутат. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграмі.
Деталі постанови
Проєкт постанови 3939-ІХ спрямований на приведення назв географічних об'єктів у відповідність до вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Згідно з документом, перейменуванню підлягають:
- 7 районів;
- 15 міст;
- 56 селищ;
- 263 села.
Варто зазначити, що початковий варіант постанови містив більший перелік населених пунктів. Однак у середу, 18 вересня, Рада провалила голосування, а уже у четвер, 19 вересня, перед повторним голосуванням з документа були вилучені деякі міста, зокрема Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ.
Приклади перейменувань
Постанова передбачає низку змін у назвах міст різних областей України:
- Одеська область: Южне пропонується перейменувати на Порт-Анненталь
- Дніпропетровська область: Новомосковськ став Самаром, Павлоград мав стати Матвіївом, Синельникове — Ріднопіллям, а Першотравенськ — Шахтарським.
- Луганська область: Первомайськ пропонували перейменувати на Сокологірськ, Молодогвардійськ — на Отаманівку, а Сєвєродонецьк — на Сіверськодонецьк.
- Львівська область: Червоноград отримав назву Шептицький.
- Миколаївська область: Южноукраїнськ стане Гардом, а Первомайськ — Ольвіополем.
- Харківська область: Красноград перейменували на Берестин, а Первомайський — на Златопіль.
- Черкаська область: місто Ватутіне перетворилось на Багачеве.
Довідка. Процес декомунізації в Україні розпочався ще у 2015 році з прийняттям відповідного закону. З того часу було перейменовано сотні населених пунктів, вулиць та інших географічних об'єктів по всій країні. Нинішня постанова є продовженням цієї важливої роботи.
Раніше "Телеграф" також розповідав про скандал з перейменуванням вулиць Кривого Рогу. Мер Вілкул висловився проти — він не розуміє, як та навіщо це робити зараз.