"Дружби" більше немає. Рада перейменувала понад триста населених пунктів: перелік

Проте перейменувати всі заплановані населені пункти не вдалось

Верховна Рада України підтримала постанову про перейменування 328 населених пунктів у рамках процесу декомунізації. Це рішення є частиною масштабного проєкту з очищення топонімії країни від назв, пов'язаних з радянським минулим та російською імперською політикою.

За ухвалення постанови в цілому проголосував 281 народний депутат. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграмі.

Деталі постанови

Проєкт постанови 3939-ІХ спрямований на приведення назв географічних об'єктів у відповідність до вимог закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії". Згідно з документом, перейменуванню підлягають:

7 районів;

15 міст;

56 селищ;

263 села.

Варто зазначити, що початковий варіант постанови містив більший перелік населених пунктів. Однак у середу, 18 вересня, Рада провалила голосування, а уже у четвер, 19 вересня, перед повторним голосуванням з документа були вилучені деякі міста, зокрема Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове та Первомайськ.

Приклади перейменувань

Постанова передбачає низку змін у назвах міст різних областей України:

Одеська область: Южне пропонується перейменувати на Порт-Анненталь

Дніпропетровська область: Новомосковськ став Самаром, Павлоград мав стати Матвіївом, Синельникове — Ріднопіллям, а Першотравенськ — Шахтарським.

Луганська область: Первомайськ пропонували перейменувати на Сокологірськ, Молодогвардійськ — на Отаманівку, а Сєвєродонецьк — на Сіверськодонецьк.

Львівська область: Червоноград отримав назву Шептицький.

Миколаївська область: Южноукраїнськ стане Гардом, а Первомайськ — Ольвіополем.

Харківська область: Красноград перейменували на Берестин, а Первомайський — на Златопіль.

Черкаська область: місто Ватутіне перетворилось на Багачеве.

Довідка. Процес декомунізації в Україні розпочався ще у 2015 році з прийняттям відповідного закону. З того часу було перейменовано сотні населених пунктів, вулиць та інших географічних об'єктів по всій країні. Нинішня постанова є продовженням цієї важливої роботи.

Раніше "Телеграф" також розповідав про скандал з перейменуванням вулиць Кривого Рогу. Мер Вілкул висловився проти — він не розуміє, як та навіщо це робити зараз.