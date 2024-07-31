"Шкідництво" або "шанування пам’яті": перейменування вулиць викликало запеклі суперечки між українцями, що кажуть

Рішення влади надати нові назви сотням вулиць в великіх містах України визвало суперечки

В Україні відбувається масштабний процес перейменування вулиць, особливо у великих містах. Це частина ширшої політики декомунізації та дерусифікації. Одеса та Дніпро стали одними з перших, де масово змінять топоніми.

Проте виявилося, що процес викликає дискусії у суспільстві. "Телеграф" вирішив розповісти про те, як люди реагують у мережі на зміни.

Так, одним із перших розкритикував останню хвилю перейменувань, яку 30 липня затвердила Дніпропетровська обласна військова адміністрація, мер Дніпра Борис Філатов.

"…маю величеньку кількість питань щодо доцільності перейменувань в дусі "шило на швайку"… Подекуди від цього вже починає тхнути часами французької революції, де залишається тільки перейменувати календар та назви місяців.", — написав він у Telegram.

На думку керівника міста, у справжніх реаліях такі речі "тільки роз’єднують людей".

Хвиля критики піднялася і в Одесі, після того, як у мережі з’явилося розпорядження голови Одеської ОВ Олега Кіпера з переліком 85 одеських топонімів, які збираються перейменувати в Одесі. Ця інформація викликала суспільний резонанс, оскільки не всі одесити згодні з новими назвами вулиць. При цьому громадських слухань не було.

Так, наприклад, бульвар, названий на честь сатирика Михайла Жванецького, стане бульваром Військово-морських сил, а вулицю Ільфа та Петрова перейменують на честь Сім’ї Глодан – родини одеського пекаря, яка жила у ЖК "Тірас" і загинула під час чергової атаки росіян. І це далеко не весь перелік.

Одеський активіст Дем’ян Ганул опублікував список вулиць, які невдовзі можуть отримати нову назву.

"Ці перейменування блокувала міська рада на чолі з мером Трухановим, вони навмисно дотягли до третього року війни", — написав він під списком.

У свою чергу , представника ветеранського руху Veterans HUB ODESA Артем Карташов пояснив, що ідея перейменувати вулиці виникла з метою вшанувати пам’ять тих, хто боровся за право бути українцем і за незалежність країни.

"Російська пропаганда постаралася, щоб у свідомості городян "великими одеситами" були люди, які з Одесою по суті не пов’язані, нібито інших і не було. Саме тому ми намагалися отримати ті постаті, які свідомо були забуті чи стерті", – вважає адвокат Veterans HUB ODESA та член робочої групи з деколонізації при одеській ОВА Артем Карташов.

При цьому військовий аналітик, ексрадник міністра оборони України Олексій Копитько вважає, що підхід до "деколонізації" нібито безглуздий і шкідливий. Він "полягає в тому, щоб поступово віддати Росії всю тему перемоги над нацизмом".

"Ми скоро прийдемо до того, що у Другій світовій війні українці боролися лише в лавах УПА", — зазначив він.

Копитько припустив, що на перших виборах після війни буде відкат, новий виток скандалів і роздратування. Він вважає, що ситуація, що склалася, — це не що інше, як "політична заготівля, яка грає проти країни".

Він додав, що є явний курс на "деколонізацію" всієї науково-технічної спадщини, створеної українцями в радянський період. І навів за приклад ідею перейменувати в Одесі проспекту Академіка Глушка (уродженця та почесного громадянина міста) на проспект Ярослава Мудрого.

"Ми соромимося одного з найвідоміших конструкторів ракетних двигунів у світі? Ми соромимося, що українці і вихідці з України багато в чому побудували ВРЮ радянську космічну програму? у Донецьк? Та хай горить у пеклі! ", — написав він.

Політичний пародист Богдан Процишин також висловив свою думку про перейменування. "Чи я люблю тексти Жванецького? Люблю! Чи має бути в Україні вулиця імені людини, яка прийняла у 19-му році з рук убивці орден "За заслуги перед Батьківщиною"? Ні. І ці тези ніяк не суперечать одна одній.", — написав він у Facebook.

Своєю чергою член виконкому у федерації шахів Одеської області Михайло Голубєв прирівняв перейменування бульвару Жванецького до мародерства та прояву зневаги до культурної спадщини. "Хоча питання перейменування бульвару Жванецького для Одеси болюче і підозрюю, що моя думка з цього приводу — у явній меншості серед оточуючих людей. "Депушкінізацію "Одеси ж вважаю просто огидним хунвейбінством. З багатьох причин ", — написав Михайло Голуб.

Думки користувачів мережі також розходяться. Хтось підтримує тотальне перейменування.

Є й ті, хто проти внесення змін.

Раніше "Телеграф" писав, що у Харкові перейменували три станції метро та десятки вулиць.