"Пасха" чи "Великдень"? Як правильно українською називати це велике свято

Ці назви мають різні значення

В українській мові свято Воскресіння Ісуса Христа називається Великдень, проте часто можна почути Пасха. Виявляється, що ці дві назви, хоч і пов'язані, але мають різний сенс.

Про це розповіла наукова співробітниця Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, кандидатка філологічних наук Олеся Сулима, передає "УНІАН". За її словами, справа не тільки в перекладі, адже український "Великдень" російською буде "Пасха".

Сулима пояснює, що в українській "Великдень" дослівно означає "великий день". Це цілком логічно, адже Воскресіння Ісуса Христа одне з найбільших свят в християнстві. При цьому часто кажуть "Пасха", іноді навіть в церкві, до прикладу, Пасхалії.

"Слово "Пасха" походить від грецького слова, яке, своєю чергою, походить від давньоєврейського слова "песах", що означає "перехід", "вихід". Якщо говорити про первинне значення слова "песах" – то це "проходити повз щось", "минати". Це слово потрапило спершу в грецьку мову, а потім через старослов’янську – у слов’янські мови", — каже експертка.

Виходить, що російська "Пасха" походить від грецької мови. На думку Сулими, саме слово "Великдень" підкреслює велич свята, а не "Пасха". Навіть у польській та чеській мові Великдень називають "Вєльканоц" – це велика ніч. Адже вважають, що Ісус Христос воскресає о 12 годині ночі, і саме в цей час у церквах починають співати "Христос Воскрес".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно вітатись на Великдень та що не можна казати.