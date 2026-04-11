Знижки в -50% - це трюк? Чому магазини сильно урізають ціну товарів

Ініціатором може бути і супермаркет, і виробник

Іноді в магазинах можна побачити знижки до -50%. Часто вони викликають занепокоєння та питання у покупців, адже є побоювання щодо якості товару.

Як пояснює експерт, за знижками у -50% може стояти як маркетинг, так і реальна необхідність.

Як пояснює експерт, за знижками у -50% може стояти як маркетинг, так і реальна необхідність. Але частіше йдеться про перше.

"Знижки до 50% є трафікотворчими: вони потрібні для того, щоб привернути увагу та залучити людей до магазину. Це дуже суттєва знижка. Покупець приходить за акційним товаром, але разом з ним купує й інше — і вже на цих товарах мережа заробляє", — каже Поліщук.

Він пояснює, що досить часто в тому є реальна необхідність — наприклад, знижки на кулінарію. Коли ввечері термін придатності підходить до кінця, іноді дають 20, іноді 30%, іноді й 50%. Але найчастіше знижка до -50% — це саме трафікотворчий інструмент: завдання мережі — завести людину, привернути до себе увагу і спонукати робити всі покупки в одному місці.

Хто саме дає таку велику знижку: виробник чи магазин

Маркетолог каже, що фактично ініціаторами можуть бути обидва. До прикладу, виробник бачить, що в нього впали обороти, йому потрібно вивільняти склади, завозити новий асортимент. Він іде на перемовини з мережею і каже: "Зробімо промоакцію, щоб повністю злити залишки — нам потрібно закуповувати нові товари".

"Частину знижки дає сам виробник, частину — магазин, і разом вони формують велику акційну пропозицію, вирішуючи кожен своє завдання: мережа забезпечує трафік, а виробник — оборотність товарів", — резюмує Поліщук.

