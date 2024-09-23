Жив у Києві та закінчив українську школу: що каже про війну зірка "Бригади" Павло Майков

Чоловік висловився про війну у 2022 році

Чимало російських публічних особистостей певний час жили й працювали в Україні, а тепер підтримують країну-окупантку у війні проти нашої держави. Інші ж визнали факт повномасштабної війни, як-от актор фільму "Бригада" Павло Майков.

Росіянин кілька років жив у Києві, де й навчався, а згодом повернуся на батьківщину. "Телеграф" розповість про те, що зараз каже про війну Павло Майков.

Що відомо про Павла Майкова

Актор народився в 1975 році в Московській області. Згодом з мамою переїхав до Києва, де навчався у музичній школі, освоюючи гру на скрипці та фортепіано. В Україні росіянин також завершив середню школу. А згодом повернувся до Росії, бо вступив в театральний виш.

Після закінчення Російського театрального інституту пішов працювати у театр "Сфера", де грав у виставах протягом 10 років. Певний час був актором театру Сергія Арцибашева.

Майков прославився, отримавши роль бандита Віктора Пчолкіна, на прізвисько "Пчела" у російському серіалі "Бригада". У ньому йшлося про злочинне угруповання, утворене з найкращих друзів. У 2015 році кінопродукт заборонили в Україні через елементи пропаганди та російської ідеології. Пізніше актор ще грав ролі різних спецпризначенців, а також працював на російському телебаченні ведучим.

У 2018 році Майков потрапив до української бази "Миротворця". Причиною стало його незаконне відвідування окупованого Росією Криму.

Що каже про війну Павло Майков

На початку повномасштабного вторгнення актор поширив в інстаграмі пост про війну. Він написав, що треба називати речі своїми іменами, вказавши, що війна — це "бій між різними державами".

Майков прямо не зазначив, що Росія напала на Україну, але написав, що "наступальна війна — це коли ведуть військо на чужу державу", а оборонна — коли захищають від нього.

Скриншот зі сторінки

Водночас росіянин дав визначення міжусобної війни, вказавши, що це коли один народ ворогує між собою зброєю. Ймовірно, актор мав на увазі Росією та Україну, утім, незрозуміло, чому він вирішив, що це один народ. Такі тези часто використовує кремлівська пропаганда, щоб нівелювати існування України як окремої держави, а також, щоб виправдати війну, розпочату Росією.

Ще у 2020 році Майков говорив про те, що війна — це завжди смерть великої кількості людей. Він висловлювався про те, що росіянам треба змінити ставлення до Дня перемоги, й замість пісень і салютів вшанувати загиблих тишею.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що каже про війну композитор Володимир Бистряков. У минулому він називав українців ідіотами.