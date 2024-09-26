Поїхати закордон чи за кордон? Розбираємося в тонкощах української мови

Чи завжди ми правильно вживаємо слова "закордон" і "за кордон"

У сучасному світі, де подорожі та міжнародні зв'язки стали невіддільною частиною нашого життя, ми часто використовуємо слова, пов'язані з перебуванням за межами рідної країни. Однак не завжди ми вживаємо їх правильно.

"Телеграф" разом з порталом "Мова ДНК нації" пропонує розібратися, як коректно використовувати слова "закордон", "за кордон", "за кордоном" та "з-за кордону". Дотримуючись цих правил, ви зможете грамотно висловлювати свої думки про подорожі і не тільки.

Закордон

Закордон — це іменник, який означає чужоземні країни.

Приклади вживання:

"Однієї морозної ночі спалахнув на економії великий хлів з вигодуваними для закордону сорока п'ятьма кабанами" (Є. Кротевич).

"Нібито й сіллю взялися з закордоном торгувати" (О. Гончар).

Правильно вживати:

мріяти про закордон,

відвідати закордон.

За кордон

За кордон — це прислівник, який означає "за межі своєї країни, до чужоземної країни".

Приклади вживання:

"Князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня" (З. Тулуб).

Правильно вживати:

виїхати за кордон,

переїхати за кордон,

телефонувати за кордон.

За кордоном

За кордоном — це прислівник, який означає "у якій-небудь чужоземній державі; не в межах своєї держави".

Приклад вживання:

"Запізнився з одповіддю через те, що живу зараз за кордоном" (М. Коцюбинський).

Правильно вживати:

жити за кордоном,

побувати за кордоном.

З-за кордону

З-за кордону — це прислівник, який означає "з чужоземної держави".

Приклад вживання:

"Примх, іграшок і розкошей з-за кордону не везли" (Я. Щоголів).

Особливі випадки

Існують випадки, коли можливі два варіанти написання:

Повернутися з-за кордону і повернутися з закордону. Подорожувати за кордоном (за межами своєї країни) і подорожувати закордоном (чужоземними країнами).

Правильне вживання цих слів може здаватися складним, але насправді все залежить від контексту. Пам'ятайте: "закордон" — це іменник, який означає чужоземні країни, а "за кордон", "за кордоном" та "з-за кордону" — це прислівники, які вказують на напрямок чи місце дії.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати іноземні країни українською мовою. Це не "Словакія", "Венгрія" та "Германія".