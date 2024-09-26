Поїхати закордон чи за кордон? Розбираємося в тонкощах української мови
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Чи завжди ми правильно вживаємо слова "закордон" і "за кордон"
У сучасному світі, де подорожі та міжнародні зв'язки стали невіддільною частиною нашого життя, ми часто використовуємо слова, пов'язані з перебуванням за межами рідної країни. Однак не завжди ми вживаємо їх правильно.
"Телеграф" разом з порталом "Мова ДНК нації" пропонує розібратися, як коректно використовувати слова "закордон", "за кордон", "за кордоном" та "з-за кордону". Дотримуючись цих правил, ви зможете грамотно висловлювати свої думки про подорожі і не тільки.
Закордон
Закордон — це іменник, який означає чужоземні країни.
Приклади вживання:
- "Однієї морозної ночі спалахнув на економії великий хлів з вигодуваними для закордону сорока п'ятьма кабанами" (Є. Кротевич).
- "Нібито й сіллю взялися з закордоном торгувати" (О. Гончар).
Правильно вживати:
- мріяти про закордон,
- відвідати закордон.
За кордон
За кордон — це прислівник, який означає "за межі своєї країни, до чужоземної країни".
Приклади вживання:
- "Князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня" (З. Тулуб).
Правильно вживати:
- виїхати за кордон,
- переїхати за кордон,
- телефонувати за кордон.
За кордоном
За кордоном — це прислівник, який означає "у якій-небудь чужоземній державі; не в межах своєї держави".
Приклад вживання:
- "Запізнився з одповіддю через те, що живу зараз за кордоном" (М. Коцюбинський).
Правильно вживати:
- жити за кордоном,
- побувати за кордоном.
З-за кордону
З-за кордону — це прислівник, який означає "з чужоземної держави".
Приклад вживання:
- "Примх, іграшок і розкошей з-за кордону не везли" (Я. Щоголів).
Особливі випадки
Існують випадки, коли можливі два варіанти написання:
- Повернутися з-за кордону і повернутися з закордону.
- Подорожувати за кордоном (за межами своєї країни) і подорожувати закордоном (чужоземними країнами).
Правильне вживання цих слів може здаватися складним, але насправді все залежить від контексту. Пам'ятайте: "закордон" — це іменник, який означає чужоземні країни, а "за кордон", "за кордоном" та "з-за кордону" — це прислівники, які вказують на напрямок чи місце дії.
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