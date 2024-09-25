З вами точно бувало таке, українською це явище називається "серендипність"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Це нагадує нам, що іноді найкращі речі в житті приходять неочікувано
Чи траплялося з вами таке, що ви шукали одне, а знаходили щось зовсім інше? І це "інше" виявлялося набагато кращим за те, що ви шукали спочатку?
Ольга Багній, ведуча програми "Правильно українською" на "Радіо Трек" розповіла, як правильно називати таке явище. Це – серендипність.
Що таке серендипність
Серендипність – це слово, яке походить з англійської мови (serendipity) і означає інтуїтивну прозорливість або випадкове відкриття. Простіше кажучи, це щасливий випадок, коли ви знаходите щось цінне або приємне, не шукаючи цього спеціально.
Серендипність у науці та повсякденному житті
Багато великих наукових відкриттів були зроблені завдяки серендипності. Наприклад:
- Відкриття пеніциліну Александром Флемінгом,
- Винахід мікрохвильової печі,
- Створення Post-it notes (стікерів).
У повсякденному житті серендипність може проявлятися у різних формах:
- Ви зустрічаєте старого друга на вулиці, коли найменше цього очікуєте.
- Випадково натрапляєте на цікаву книгу в бібліотеці.
- Знаходите ідеальну роботу, коли навіть не шукали її.
Найяскравіший приклад серендипності
Одним з найвідоміших прикладів серендипності є відкриття Америки Христофором Колумбом. Пам'ятаєте? Він же шукав Індію! Це відкриття змінило хід світової історії.
Раніше "Телеграф" розповідав, що означає українське слово "стожари". Це не е соняхи, не дерева, та навіть не косарі.