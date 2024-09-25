З вами точно бувало таке, українською це явище називається "серендипність"

Це нагадує нам, що іноді найкращі речі в житті приходять неочікувано

Чи траплялося з вами таке, що ви шукали одне, а знаходили щось зовсім інше? І це "інше" виявлялося набагато кращим за те, що ви шукали спочатку?

Ольга Багній, ведуча програми "Правильно українською" на "Радіо Трек" розповіла, як правильно називати таке явище. Це – серендипність.

Що таке серендипність

Серендипність – це слово, яке походить з англійської мови (serendipity) і означає інтуїтивну прозорливість або випадкове відкриття. Простіше кажучи, це щасливий випадок, коли ви знаходите щось цінне або приємне, не шукаючи цього спеціально.

Серендипність у науці та повсякденному житті

Багато великих наукових відкриттів були зроблені завдяки серендипності. Наприклад:

Відкриття пеніциліну Александром Флемінгом, Винахід мікрохвильової печі, Створення Post-it notes (стікерів).

У повсякденному житті серендипність може проявлятися у різних формах:

Ви зустрічаєте старого друга на вулиці, коли найменше цього очікуєте.

Випадково натрапляєте на цікаву книгу в бібліотеці.

Знаходите ідеальну роботу, коли навіть не шукали її.

Найяскравіший приклад серендипності

Одним з найвідоміших прикладів серендипності є відкриття Америки Христофором Колумбом. Пам'ятаєте? Він же шукав Індію! Це відкриття змінило хід світової історії.

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