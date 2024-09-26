Поехать "закордон" или "за кордон"? Разбираемся в тонкостях украинского языка

Всегда ли мы правильно употребляем слова "закордон" и "за кордон"

В современном мире, где путешествия и международные связи стали неотъемлемой частью нашей жизни, мы часто используем слова, связанные с пребыванием вне родной страны. Однако не всегда мы употребляем их правильно.

"Телеграф" вместе с порталом "Мова ДНК нації" предлагает разобраться, как корректно использовать слова"закордон", "за кордон", "за кордоном" и "з-за кордону". Следуя этим правилам, вы сможете грамотно выражать свои мысли о путешествиях и не только.

Закордон

Закордон – это существительное, означающее чужеземные страны.

Примеры употребления:

"Однієї морозної ночі спалахнув на економії великий хлів з вигодуваними для закордону сорока п'ятьма кабанами" (Є. Кротевич).

"Нібито й сіллю взялися з закордоном торгувати" (О. Гончар).

Правильно употреблять:

мріяти про закордон,

відвідати закордон.

За кордон

За коржон – это наречие, которое означает "за пределы своей страны, в чужеземную страну".

Примеры употребления:

"Князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня" (З. Тулуб).

Правильно употреблять:

виїхати за кордон,

переїхати за кордон,

телефонувати за кордон.

За кордоном

За кордоном — это наречие, означающее "в каком-нибудь чужеземном государстве; не в пределах своего государства".

Пример употребления:

"Запізнився з одповіддю через те, що живу зараз за кордоном" (М. Коцюбинський).

Правильно употреблять:

жити за кордоном,

побувати за кордоном.

З-за кордону

З-за кордону — это наречие, которое означает "из чужеземного государства".

Пример употребления:

"Примх, іграшок і розкошей з-за кордону не везли" (Я. Щоголов).

Особые случаи

Существуют случаи, когда возможны два варианта написания:

Повернутися з-за кордону и повернутися з закордону. Подорожувати за кордоном (за пределами своей страны) и подорожувати закордоном (другими странами).

Правильное употребление этих слов может казаться сложным, но на самом деле все зависит от контекста. Помните: "закордон" — это существительное, которое означает иностранные страны, а "за кордон", "за кордоном" и "з-за кордону" — это наречия, указывающие на направление или место действия.

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