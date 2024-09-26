Поехать "закордон" или "за кордон"? Разбираемся в тонкостях украинского языка
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Всегда ли мы правильно употребляем слова "закордон" и "за кордон"
В современном мире, где путешествия и международные связи стали неотъемлемой частью нашей жизни, мы часто используем слова, связанные с пребыванием вне родной страны. Однако не всегда мы употребляем их правильно.
"Телеграф" вместе с порталом "Мова ДНК нації" предлагает разобраться, как корректно использовать слова"закордон", "за кордон", "за кордоном" и "з-за кордону". Следуя этим правилам, вы сможете грамотно выражать свои мысли о путешествиях и не только.
Закордон
Закордон – это существительное, означающее чужеземные страны.
Примеры употребления:
- "Однієї морозної ночі спалахнув на економії великий хлів з вигодуваними для закордону сорока п'ятьма кабанами" (Є. Кротевич).
- "Нібито й сіллю взялися з закордоном торгувати" (О. Гончар).
Правильно употреблять:
- мріяти про закордон,
- відвідати закордон.
За кордон
За коржон – это наречие, которое означает "за пределы своей страны, в чужеземную страну".
Примеры употребления:
- "Князь Костянтин надумав вирядити мене за кордон як найкращого учня" (З. Тулуб).
Правильно употреблять:
- виїхати за кордон,
- переїхати за кордон,
- телефонувати за кордон.
За кордоном
За кордоном — это наречие, означающее "в каком-нибудь чужеземном государстве; не в пределах своего государства".
Пример употребления:
- "Запізнився з одповіддю через те, що живу зараз за кордоном" (М. Коцюбинський).
Правильно употреблять:
- жити за кордоном,
- побувати за кордоном.
З-за кордону
З-за кордону — это наречие, которое означает "из чужеземного государства".
Пример употребления:
- "Примх, іграшок і розкошей з-за кордону не везли" (Я. Щоголов).
Особые случаи
Существуют случаи, когда возможны два варианта написания:
- Повернутися з-за кордону и повернутися з закордону.
- Подорожувати за кордоном (за пределами своей страны) и подорожувати закордоном (другими странами).
Правильное употребление этих слов может казаться сложным, но на самом деле все зависит от контекста. Помните: "закордон" — это существительное, которое означает иностранные страны, а "за кордон", "за кордоном" и "з-за кордону" — это наречия, указывающие на направление или место действия.
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