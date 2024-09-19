Не говоріть ніколи "Словакія", "Венгрія" та "Германія": як правильно називати ці країни українською мовою

На вершині хіт-параду мовних негараздів — "Словакія"

Назви країн у перекладі українською мовою можуть звучати зовсім інакше. Багато хто припускається помилок, говорячи на "Німеччину" — "Германія" або на "Угорщину" — "Венгрія".

Детально про це розповів відомий вчитель та мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1". Він навів у приклад найпоширеніші назви країн, які часто пишуть та вимовляють неправильно.

"Зайдемо до супермаркету. Що ми там побачимо на ціннику? "Турція". Ні. Немає такого слова в українській мові. Правильно українською – "Туреччина", – сказав Авраменко.

Також мовознавець додав, що є ще безліч країн, назви яких перекручують і вимовляють суржиком:

Не Арменія – а Вірменія;

Не Венгрія – а Угорщина;

Не Польша – а Польща;

Не Білорусія – а Білорусь;

Не Молдавія – а Молдова;

Не Руминія – а Румунія;

Не Германія – а Німеччина.

"А на вершині сьогоднішнього хіт-параду мовних негараздів — "Словакія", — зазначив він.

Мовник пояснив, що правильно цю країну називати "Словаччина".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в українській мові говорити "з питань" та "з прав" категорично неправильно. Олександр Бродецький пояснив чим замінити ці фрази.