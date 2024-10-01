Росіяни ніколи не здогадаються: що означає українське слово "відторік"

Це рідкісне, але не застаріле слово в українській мові

Українська мова багата на вислови, які допомагають точно передати значення часу. Одним із таких цікавих слів є "відторік".

Це слово, хоч і рідко вживається, має своє місце в українській мові та може бути корисним у повсякденному спілкуванні. "Телеграф" розповідає, що воно означає.

Що таке "відторік"?

Слово "відторік" означає "з минулого року" і використовується для позначення періоду часу, що минув з того моменту. Наприклад, можна сказати: "Ти відторік став часто простуджуватися", що вказує на те, що певні зміни відбулися з минулого року.

Слово "відторік" може бути використане у різних контекстах. Але найчастіше воно трапляється у побуті: "відторік нічого не змінилося — він навіть не збирається шукати роботу", або ж "це варення відторік, коли у бабусі рясно уродили вишні."

Як бачимо, "відторік" є чудовим прикладом того, як українська мова може збагачувати наше спілкування. Використовуючи його, ми не лише підкреслюємо свою мовну культуру, але й зберігаємо автентичність української лексики. Важливо пам'ятати про такі слова та впроваджувати їх у повсякденне життя, щоб зберегти багатство нашої мови.

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