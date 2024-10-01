Россияне никогда не догадаются: что означает украинское слово "відторік"

Это редкое, но не устаревшее слово в украинском языке

Украинский язык богат выражениями, которые помогают точно передать значение времени. Одним из таких интересных слов является "відторік".

Это слово, хоть и редко употребляется, имеет свое место в украинском языке и может быть полезно в повседневном общении. "Телеграф" рассказывает, что оно означает.

Что такое "відторік"?

Слово "відторік" означает "с прошлого года" и используется для обозначения прошедшего с того момента периода времени. Например, можно сказать: "Ти відторік став часто простуджуватися", что указывает на то, что определенные изменения произошли с прошлого года.

Слово "відторік" может быть использовано в разных контекстах. Но чаще всего оно встречается в быту: "відторік нічого не змінилося — він навіть не збирається шукати роботу", или же "це варення відторік, коли у бабусі рясно уродили вишні."

Как видим, "відторік" является отличным примером того, как украинский язык может обогащать наше общение. Используя его, мы не только подчеркиваем свою культуру, но и сохраняем подлинность украинской лексики. Важно помнить о таких словах и внедрять их в повседневную жизнь, чтобы сохранить богатство нашего языка.

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