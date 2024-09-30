Простіше, ніж ви думали: як замінити українською вираз "у тому числі"
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В українській мові існують гарні відповідники російським
Перехід на українську мову — означає підтримку батьківщини та боротьбу з тривалою русифікацією. Під час цього процесу люди залишають у своєму мовленні певні кальки з російської мови.
Використання рідної мови допомагає зміцнити державність, підкреслити свою національну ідентичність та приналежність до України. Водночас у мовленні українців залишається багато кальок з російської мови, як-от у тому числі. OnlineCorrector допоміг з'ясувати, як правильно казати.
Насправді замість поширеного "у тому числі", яке майже ідентично звучить з російським "в том числе", є гарне українське слово "зокрема".
На сайті OnlineCorrector наводиться приклад, як треба казати: "Заборонити продаж та вживання алкогольних напоїв, зокрема слабоалкогольних, на території університету".
Також замість "у тому числі" можна вживати такі слова, як "і навіть", "серед них", "а також", "наприклад". Яке з них обирати залежить від контексту, тож треба враховувати, про що йдеться.
Раніше "Телеграф" розповідав, як сказати "втіхаря" українською мовою. Ми підготували одразу вісім цікавих варіантів, які можна використовувати.