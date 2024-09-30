Прочитайте, щоб не влізти в болото: означає українсько слово "баюра"

Що ж означає це колоритне слово?

В Українській мові чимало слів, які влучно описують навколишній світ. Одним з таких є "баюра" — лексема, яка несе в собі частинку української історії та культури.

Хоча його і вважають діалектним, воно все ще активно використовується в розмовній мові, особливо в сільській місцевості. А от "містяни" нечасто знають, що воно означає. "Телеграф" знайшов пояснення цього слова.

Що означає слово "баюра"?

"Баюра" — це діалектне українське слово, яке означає велику калюжу, часто з брудною або стоячою водою. Але це не просто звичайна калюжа. Баюра зазвичай більша і глибша, іноді навіть настільки, що може становити перешкоду для пішоходів чи транспорту. Це може бути заглиблення на дорозі, наповнене водою після дощу.

На відміну від калюж, які швидко висихають, баюра може існувати тривалий час, особливо якщо йдеться про низинну місцевість. Слово частіше вживається в сільській місцевості, де ґрунтові дороги більш схильні до утворення таких водойм.

Слово "баюра" часто зустрічається в українській літературі, особливо у творах, які описують сільське життя. Воно допомагає авторам створити яскравий образ українського села, в контексті бездоріжжя та осінньої негоди.

Забирайте його до свого словничка. Адже вживаючи такі колоритні слова, ми не лише збагачуємо своє мовлення, але й зберігаємо унікальні елементи української мови для майбутніх поколінь.

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