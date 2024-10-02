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Припиніть робити ці помилки: коли правильно казати "складно", а коли – "важко"

Автор
Катерина Шполянська
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Автор
Нюанси слововживання в українській мові
Нюанси слововживання в українській мові. Фото Колаж "Телеграфу"

"Складно" vs "важко": коли що використовувати

У повсякденному спілкуванні ми часто стикаємося з потребою описати щось, що викликає труднощі. І хоча обидва слова – "складно" і "важко" – описують перешкоди, вони мають різні смислові відтінки.

Як часто ви замислюєтесь над вибором між словами "складно" і "важко"? Ці слова здаються синонімами, але мають важливі відмінності у значенні та вживанні. "Телеграф" розбирався у всіх тонкощах вживання цих поширених слів.

"Складно": коли правильно говорити

"Складно" вказує на:

  • заплутаність ситуації,
  • необхідність різноманітних навичок,
  • багатокомпонентність завдання,
  • інтелектуальну складність.

Приклади вживання:

  • "Цей математичний приклад дуже складний",
  • "Складно зрозуміти принцип роботи квантового комп'ютера",
  • "Організувати міжнародну конференцію – складне завдання".

"Важко": особливості вживання

Слово "важко" описує:

  • фізичне навантаження,
  • емоційне напруження,
  • суб'єктивні відчуття,
  • особисті труднощі.

Приклади:

  • "Важко підняти цю валізу",
  • "Мені важко прощатися з друзями",
  • "Важко працювати в стресових умовах".

Як правильно обрати слово?

Використовуйте "складно", коли:

  1. Йдеться про інтелектуальні завдання,
  2. Описуєте багатоетапний процес,
  3. Говорите про технічні особливості,
  4. Характеризуєте заплутані ситуації.

Використовуйте "важко", коли:

  1. Описуєте фізичні зусилля,
  2. Говорите про емоційний стан,
  3. Характеризуєте особисті відчуття,
  4. Описуєте тривале напруження.

Коли можна використовувати обидва слова?

Деякі ситуації допускають використання обох слів, але з різними відтінками значення:

"Вивчити нову мову…"

  • складно → багато правил, винятків, нюансів,
  • важко → потребує багато часу та зусиль.

При виборі між словами "складно" і "важко" варто орієнтуватися на контекст та те, що саме ви хочете підкреслити: інтелектуальну складність чи фізичне/емоційне навантаження. Розглянемо типові ситуації.

Навчання:

  • "Складна тема для розуміння",
  • "Важко вчитися по 8 годин щодня".

Робота:

  • "Складний проєкт з багатьма етапами",
  • "Важко працювати в нічну зміну".

Спорт:

  • "Складна техніка виконання вправи",
  • "Важко пробігти марафон".

Якщо сумніваєтеся у виборі слова, запитайте себе: що саме викликає труднощі – розуміння ситуації чи її розв'язання? Відповідь допоможе обрати правильне слово.

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