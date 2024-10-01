Це не "тушонка": як правильно називати м’ясні консерви українською

Як правильно називати цей продукт українською?

У процесі вдосконалення української мови та очищення її від русизмів часто виникають питання щодо правильності вживання тих чи інших слів. Одним з таких є слово "тушонка", яке багато хто вважає російським.

То як же правильно сказати "тушонка" українською? "Телеграф" знайшов правильний відповідник.

Правильний український відповідник

Українською мовою правильно вживати слово "тушкованка" або "тушковане м'ясо".

Тушкованка – це іменник, який точно відповідає російському слову "тушонка".

– це іменник, який точно відповідає російському слову "тушонка". Тушковане м'ясо – це словосполучення, яке описує продукт більш розгорнуто.

Також професор Пономарів у своєму блозі зазначає, що можна вживати слово тушенина як відповідник до російського "тушонка".

Етимологія та словотвір

Слово "тушкованка" походить від дієслова "тушкувати", що означає готувати їжу у власному соку на малому вогні:

дієслово: тушкувати;

дієприкметник: тушкований;

іменник: тушкованка.

Цей словотвір повністю відповідає правилам української мови.

Використання у побуті та торгівлі

Хоча слово "тушкованка" є правильним з погляду української мови, воно ще не повністю увійшло у широкий вжиток. Часто можна побачити на етикетках продуктів напис "тушковане м'ясо" або просто "яловичина тушкована", "свинина тушкована" тощо.

А тим часом вживання слова "тушкованка" замість русизму "тушонка" – це маленький, але важливий крок до збагачення та очищення української мови. Проте, якщо ви вагаєтесь, завжди можна сказати "консервоване м'ясо" – це також правильно і зрозуміло.

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