Рус

Це не "тушонка": як правильно називати м’ясні консерви українською

Автор
Катерина Шполянська
Дата публікації
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Автор
Тушковане м’ясо
Тушковане м’ясо. Фото Колаж "Телеграф"

Як правильно називати цей продукт українською?

У процесі вдосконалення української мови та очищення її від русизмів часто виникають питання щодо правильності вживання тих чи інших слів. Одним з таких є слово "тушонка", яке багато хто вважає російським.

То як же правильно сказати "тушонка" українською? "Телеграф" знайшов правильний відповідник.

Правильний український відповідник

Українською мовою правильно вживати слово "тушкованка" або "тушковане м'ясо".

  • Тушкованка – це іменник, який точно відповідає російському слову "тушонка".
  • Тушковане м'ясо – це словосполучення, яке описує продукт більш розгорнуто.

Також професор Пономарів у своєму блозі зазначає, що можна вживати слово тушенина як відповідник до російського "тушонка".

Етимологія та словотвір

Слово "тушкованка" походить від дієслова "тушкувати", що означає готувати їжу у власному соку на малому вогні:

  • дієслово: тушкувати;
  • дієприкметник: тушкований;
  • іменник: тушкованка.

Цей словотвір повністю відповідає правилам української мови.

Використання у побуті та торгівлі

Хоча слово "тушкованка" є правильним з погляду української мови, воно ще не повністю увійшло у широкий вжиток. Часто можна побачити на етикетках продуктів напис "тушковане м'ясо" або просто "яловичина тушкована", "свинина тушкована" тощо.

А тим часом вживання слова "тушкованка" замість русизму "тушонка" – це маленький, але важливий крок до збагачення та очищення української мови. Проте, якщо ви вагаєтесь, завжди можна сказати "консервоване м'ясо" – це також правильно і зрозуміло.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською називати хліб-"кірпічик". Адже такого слова не існує в нашій мові.

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