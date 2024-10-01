Це не "тушонка": як правильно називати м’ясні консерви українською
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Як правильно називати цей продукт українською?
У процесі вдосконалення української мови та очищення її від русизмів часто виникають питання щодо правильності вживання тих чи інших слів. Одним з таких є слово "тушонка", яке багато хто вважає російським.
То як же правильно сказати "тушонка" українською? "Телеграф" знайшов правильний відповідник.
Правильний український відповідник
Українською мовою правильно вживати слово "тушкованка" або "тушковане м'ясо".
- Тушкованка – це іменник, який точно відповідає російському слову "тушонка".
- Тушковане м'ясо – це словосполучення, яке описує продукт більш розгорнуто.
Також професор Пономарів у своєму блозі зазначає, що можна вживати слово тушенина як відповідник до російського "тушонка".
Етимологія та словотвір
Слово "тушкованка" походить від дієслова "тушкувати", що означає готувати їжу у власному соку на малому вогні:
- дієслово: тушкувати;
- дієприкметник: тушкований;
- іменник: тушкованка.
Цей словотвір повністю відповідає правилам української мови.
Використання у побуті та торгівлі
Хоча слово "тушкованка" є правильним з погляду української мови, воно ще не повністю увійшло у широкий вжиток. Часто можна побачити на етикетках продуктів напис "тушковане м'ясо" або просто "яловичина тушкована", "свинина тушкована" тощо.
А тим часом вживання слова "тушкованка" замість русизму "тушонка" – це маленький, але важливий крок до збагачення та очищення української мови. Проте, якщо ви вагаєтесь, завжди можна сказати "консервоване м'ясо" – це також правильно і зрозуміло.
Раніше "Телеграф" розповідав, як українською називати хліб-"кірпічик". Адже такого слова не існує в нашій мові.