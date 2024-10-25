Українці бурхливо обговорюють цьогорічний Диктант єдності: що з ним було не так

Думки людей поділись

У п'ятницю, 25 жовтня, всі охочі українці писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності, долучились до нього навіть у Курській області. В мережі вже почали бурхливо обговорювати як він пройшов.

Українська редакторка Ольга Васильєва у Фейсбук запитала своїх підписників, як їм диктант, чи багато вони зробили помилок. Обговорювали навіть того, хто цьогоріч читав цей текст.

"Ну і хто написав цей диктант без помилок? Складна пунктуація і недотримання читцем належних пауз перед тире", — питає редакторка.

Варто зазначити, що авторкою тексту радіодиктанту цього року стала українська письменниця Оксана Забужко. Її текст, "Магія голосу", читав письменник, музикант, екоактивіст і військовий Павло Вишебаба. Він мобілізувався до лав Збройних Сил України одразу після повномасштабного російського вторгнення.

Користувачі під дописом Васильєвої звернули на це увагу та поділились своїми думками. Деяким користувачам сподобався сам текст авторки Оксани Забужко, а інші оцінили того, хто його озвучував.

Інші не впустили можливість і згадати диктанти, які читав відомий мовознавець та філолог Олександр Авраменко. Користувачка пише, що у 2011 році вона написала диктант без помилок.

Звернули увагу люди і на те, що цьогорічний диктант був особливий. Адже його читав військовослужбовець.

Також були й ті українці, які звернули увагу на те, що щастя не комах. Хтось висловив думку, що розділові знаки потрібно ставити за правилами, а не за тим, як дихає той, хто диктує.

Не сподобалось коментаторам і швидкість читання цьогорічного радіодиктанту. Користувачка пише, що диктор його читав дуже швидко.

А все-таки більшість користувачів задоволені. Їх влаштував і автор, текст та диктор.

Раніше "Телеграф" писав, коли та де опублікують текст Диктанту національної єдності аби його перевірити.