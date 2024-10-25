Радіодиктант українською писали навіть в російських школах (фотофакт)

Текст диктанту читав український військовий та письменник

У п'ятницю, 25 жовтня, українські військові під час операції на Курщині перервались на написання Всеукраїнського радіодиктанту єдності об 11:00.

Про це повідомляє оперативне командування "Захід". Зазначається, що подія відбулась у Суджі.

"Воїни 44 окремої артилерійської бригади привчають росіян любити рідну мову 155 калібром, а от сьогодні трохи відволіклись на написання диктанту. Культурна дипломатія, якою вона і має бути!" — йдеться у повідомлені.

На фото, які опублікувало ОК "Захід", видно кілька українських бійців, що за столами пишуть диктант у школах Суджі та російських класах. Це підтверджує і вивіска навчального закладу, і мотиваційний напис над дошкою російською мовою.

Зауважимо, що на радіодиктанті писали текст "Магія голосу". Його читав письменник, музикант, екоактивіст і військовий Павло Вишебаба. Він мобілізувався до лав Збройних Сил України одразу після повномасштабного російського вторгнення.

Текст цього диктанту для перевірки буде оприлюднений об 11:00 у понеділок, 28 жовтня. Саме до цього періоду є можливість надіслати роботи на перевірку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у 2023 році на перевірку Українському Радіо направили близько 20 тисяч листів із диктантами. Лише двом учасникам вдалося написати його без жодної помилки.