Украинцы бурно обсуждают Диктант единства в этом году: что с ним было не так

Мнения людей подевались

В пятницу, 25 октября, все желающие украинцы писали Всеукраинский радиодиктант национального единства, присоединились к нему даже в Курской области. В сети уже начали бурно обсуждать, как он прошел.

Украинская редактор Ольга Васильєва в Фейсбук спросила своих подписчиков, как им диктант, много ли они сделали ошибок. Обсуждали даже того, кто читал этот текст в этом году.

"Ну и кто написал этот диктант без ошибок? Сложная пунктуация и несоблюдение чтецом положенных пауз перед тире", — спрашивает редактор.

Стоит отметить, что автором текста радиодиктанта в этом году стала украинская писательница Оксана Забужко. Ее текст, "Магия голоса", читал писатель, музыкант, экоактивист и военный Павел Вышебаба. Он мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины сразу после полномасштабного российского вторжения.

Пользователи под письмом Васильевой обратили на это внимание и поделились своими мыслями. Некоторым пользователям понравился текст автора Оксаны Забужко, а другие оценили того, кто его озвучивал.

Остальные не упустили возможность и вспомнить диктанты, которые читал известный языковед и филолог Александр Авраменко. Пользователь пишет, что в 2011 году она написала диктант без ошибок.

Обратили внимание люди и на то, что диктант этого года был особенным. Его ведь читал военнослужащий.

Также были и украинцы, которые обратили внимание на то, что счастье не насекомых. Кто-то высказал мнение, что знаки препинания нужно ставить по правилам, а не по тому, как дышит тот, кто диктует.

Не понравилось комментаторам и скорость чтения радиодиктанта этого года. Пользователь пишет, что диктор его читал очень быстро.

А все-таки большинство пользователей удовлетворены. Их устроил и автор, текст и диктор.

Ранее "Телеграф" писал, когда и где опубликуют текст Диктанта национального единства, чтобы его проверить.