В Україні завтра пройде радіодиктант: о котрій почнеться та куди відправляти роботи

Можна писати навіть у поїзді

У п'ятницю, 25 жовтня, відбудеться Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Об 11:00 до нього можуть долучитись усі охочі.

Про це повідомляє Київська міська державно адміністрація (КМДА). Авторкою радіодиктанту цього року стала українська письменниця Оксана Забужко.

Українці будуть писати текст "Магія голосу". Його читатиме письменник, музикант, екоактивіст і військовий Павло Вишебаба. Він мобілізувався до лав Збройних Сил України одразу після повномасштабного російського вторгнення.

Зазначається, що радіодиктант буде лунати на кількох платформах одразу, тому українці зможуть написати його де завгодно.

Також Укрзалізниця долучається до Всеукраїнського радіодиктанту. Пасажири поїзда Київ — Львів зможуть написати диктант прямо у вагонах.

"Пасажири поїзда №743 Київ — Львів зможуть почути його наживо через систему голосового сповіщення у всіх вагонах та долучитися до написання під час подорожі", — йдеться у повідомленні.

Трансляція йтиме на всіх платформах Суспільного:

Зауважимо, що роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Тому після написання текст радіодиктанту можна надіслати паперовим листом на адресу: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Важливо, щоб на штемпелі була дата не пізніше 27 жовтня.

Або до 11:00 28 жовтня сфотографувати/відсканувати написаний текст (у форматі .jpg, .png, .jpeg, .tiff, .pdf) та надіслати його на адресу [email protected]

Наголошуємо, що після оприлюднення тексту радіодиктанту електронні листи не прийматимуть. Усі надіслані роботи перевірить фахова комісія.

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