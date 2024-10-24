Позбуваємося русизмів: як перекласти "отзывчивый" українською

Які українські слова найкраще передають значення російського "отзывчивый"

У сучасних реаліях багато українців все ще постають перед труднощами перекладу певних російських слів рідною мовою. Це наслідок тривалої русифікації, але радує те, що суспільство активно працює над очищенням мови від русизмів та суржику.

"Телеграф" з'ясував, як правильно перекласти слово "отзывчивый" українською мовою. За даними "Російсько-українського академічного словника" (укладачі А. Кримський, С. Єфремов), існують різні варіанти перекладу, залежно від контексту.

Варіанти перекладу

Коли мова йде про людину:

спочутливий,

чутливий,

чуткий,

чуйний,

відзивний.

Приклади використання:

Тарас дуже спочутливий до чужого горя, тому завжди намагається допомогти.

Ось цей хлопчина дуже чуйний до потреб інвалідів, зверніться до нього.

Я маю дуже відзивний характер, на жаль, багато хто цим користується.

Коли мова йде про неживі предмети:

відгучливий,

відгучний,

відголосний,

лункий.

Приклади використання:

Інтерфейс програми дуже відгучливий до користувача.

Цей мобільний додаток поводить себе відгучно, тому користувачам однозначно сподобається.

Українська мова пропонує широкий вибір відповідників до російського слова "отзывчивый". Ключовим фактором у виборі правильного варіанту є контекст: чи описуємо ми людину та її характер, чи говоримо про неживий предмет або явище.

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