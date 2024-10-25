Коли та де опублікують текст Диктанту національної єдності для перевірки

Можна відправити свою роботу для перевірки

Об 11:00 у п'ятницю, 25 жовтня, всі охочі українці писали Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Текст для перевірки буде оприлюднений о цій самій годині у понеділок, 28 жовтня.

Він буде доступний на сайті "Українського радіо". Однак ті, хто бажає, щоб його диктант було перевірено фахівцями, можуть надіслати його паперовим листом за адресою: 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 26. Обов'язкова умова — дата на поштовому на штемпелі має бути не пізнішою, ніж 27 жовтня.

Крім того, можна сфотографувати чи відсканувати написаний текст та надіслати його у форматі JPG, PNG, JPEG, TIFF, PDF до 11:00 28 жовтня. Їх приймають за адресою [email protected]. Також можна обрати форму "Надіслати текст на перевірку" на сайті "Українського радіо".

Авторкою тексту радіодиктанту цього року стала українська письменниця Оксана Забужко. Її текст, "Магія голосу", читав письменник, музикант, екоактивіст і військовий Павло Вишебаба. Він мобілізувався до лав Збройних Сил України одразу після повномасштабного російського вторгнення.

До написання радіодиктанту долучився також кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Писали його й військові.

Ян Доброносов

Як розповідав "Телеграф", у 2023 році на перевірку Українському Радіо направили близько 20 тисяч листів із диктантами. Лише двом учасникам вдалося написати його без жодної помилки.