Рус

Приймати ліки до їди чи їжі? Мовознавець дав чітку відповідь

Автор
Катерина Шполянська
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Не плутайте «їду» та «їжу»
Не плутайте «їду» та «їжу». Фото Колаж "Телеграфу"

Виявляється, обидва слова є правильними в українській мові, але мають різні значення

Багато українців досі плутаються у правильному вживанні слів "їда" та "їжа". Дехто навіть вважає слово "їда" русизмом і уникає його використання, як і інших подібних слів.

Однак відомий український мовознавець Олександр Авраменко спростовує цей міф. Він пояснив, коли доречно вживати кожне з цих слів.

У чому різниця?

За словами експерта, обидва слова є питомо українськими, проте мають різне значення:

  • "Їжа" — це безпосередньо страва або харчі,
  • "Їда" — це процес споживання їжі, тобто сама дія.

Як правильно вживати?

Особливо актуальним є питання правильного слововживання, коли йдеться про приймання ліків. "Ми ж не кажемо "вживати пігулки під час страви"", — наголошує Авраменко.

Правильно буде сказати:

  • вживати пігулки до їди,
  • вживати пігулки після їди,
  • вживати пігулки під час їди.

Цікавий факт

Мовознавець також звертає увагу на відомий вислів про апетит: він приходить саме "під час їди", а не "під час їжі", оскільки йдеться про процес споживання страв.

Отже, обидва слова — "їда" і "їжа" — є правильними, головне — вживати їх відповідно до їхнього значення: "їжа" для позначення страв та харчів, а "їда" — для позначення процесу харчування.

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