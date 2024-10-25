Не "крильцо", а ґанок: повертаємо автентичні українські слова

Слово "крильцо", яке часто вживають українці, насправді є типовим русизмом

У часи активного відродження української мови особливо важливо очищати її від непритаманних запозичень та русизмів, якими ми часто зловживаємо. Одним із типових прикладів російськомовного впливу є широковживане слово "крильцо", яке має милозвучний український відповідник — "ґанок".

Згідно з Академічним тлумачним словником української мови (СУМ), ґанок — це прибудова з майданчиком і східцями, часто накрита покрівлею, яка розташована біля входу в будинок.

Це слово має давню історію вживання в українській літературі та архітектурній традиції. Наприклад, у творах Івана Франка знаходимо такий опис: "Сіни були невеликі і вели з одного боку на довгий, теребовельськими плитами мощений ґанок".

Культурна цінність

Ґанок — це не просто архітектурний елемент, а й важлива частина української будівельної культури. У західних областях України ґанки часто прикрашали майстерним різьбленням, про що свідчать етнографічні дослідження: "Різьба прикрашала і частини житлових та господарських будівель — головну балку стелі хати (сволок), дверні та віконні наличники, ґанок".

Чому важливо використовувати правильне слово?

Використання питомого українського слова "ґанок" замість русизму "крильцо" не лише збагачує наш словниковий запас, але й допомагає зберегти автентичність української мови. Це відродження традиційної термінології сприяє нашій культурній самоідентифікації, підкреслюючи унікальність та багатство української лексики.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно сказати "первый блин комом". Маємо автентичні українські прислів’я замість русизмів.