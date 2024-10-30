Принимать лекарство до "їди" или "їжі"? Языковед дал четкий ответ
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Оказывается, оба слова правильны в украинском языке, но имеют разные значения
Многие украинцы до сих пор путаются в правильном употреблении слов "їда" и "їжа". Некоторые даже считают слово "їда" русизмом и избегают его использования, как и других подобных слов.
Однако известный украинский языковед Александр Авраменко опровергает этот миф. Он объяснил, когда уместно употреблять каждое из этих слов.
В чем разница?
По словам эксперта, оба слова являются удельно украинскими, однако имеют разное значение:
- "Їжа" — это непосредственно блюдо или еда,
- "Їда" — это процесс потребления пищи, то есть само действие.
Как правильно употреблять?
Особенно актуален вопрос правильного словоупотребления, когда речь идет о приеме лекарств. "Ми ж не кажемо "вживати пігулки під час страви"", — отмечает Авраменко.
Правильно будет сказать:
- вживати пігулки до їди,
- вживати пігулки після їди,
- вживати пігулки під час їди.
Интересный факт
Языковед также обращает внимание на известное изречение об аппетите: он приходит именно "під час їди", а не "під час їжі", поскольку речь идет о процессе потребления блюд.
Итак, оба слова — "їда" и "їжа" — правильны, главное — употреблять их в соответствии со значением: "їжа" для обозначения блюд и пищи, а "їда" — для обозначения процесса питания.
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