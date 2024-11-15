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Надухатися чи напахтитися? Як обрати правильний відповідник до російського "надушиться"

Автор
Катерина Шполянська
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Природні українські альтернативи замість "надушиться"
Природні українські альтернативи замість "надушиться". Фото Колаж "Телеграфу"

Українські варіанти "надухатися" та "напахтитися" є точними еквівалентами з чітким значенням

У багатьох часто виникають труднощі з перекладом російського дієслова "надушиться" українською. Бо може здаватися, що варіанти "напарфумитися" або "скористатися парфумами" звучать незвично та громіздко.

Українська мова пропонує кілька влучних відповідників до російського слова. І вони звучать природно та передають необхідне значення. "Телеграф" пропонує їх до вашої уваги.

Як правильно українською

Насправді в українській мові є відмінні відповідники для цього значення:

  1. Надухатися — найближчий за значенням варіант, який означає "надмірно нанести аромат парфумів".
  2. Напахтитися — інший влучний еквівалент, що передає ту ж семантику, але з акцентом на стійкому ароматі.

Обидва ці слова є літературними, широко вживаними в українській мові. Отже, вони можуть замінити російське "надушиться" в більшості контекстів.

Правильні українські відповідники до російського "надушиться" — це "надухатися" або "напахтитися". Вони звучать природно і влучно передають потрібне значення.

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