Надухатися чи напахтитися? Як обрати правильний відповідник до російського "надушиться"
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Українські варіанти "надухатися" та "напахтитися" є точними еквівалентами з чітким значенням
У багатьох часто виникають труднощі з перекладом російського дієслова "надушиться" українською. Бо може здаватися, що варіанти "напарфумитися" або "скористатися парфумами" звучать незвично та громіздко.
Українська мова пропонує кілька влучних відповідників до російського слова. І вони звучать природно та передають необхідне значення. "Телеграф" пропонує їх до вашої уваги.
Як правильно українською
Насправді в українській мові є відмінні відповідники для цього значення:
- Надухатися — найближчий за значенням варіант, який означає "надмірно нанести аромат парфумів".
- Напахтитися — інший влучний еквівалент, що передає ту ж семантику, але з акцентом на стійкому ароматі.
Обидва ці слова є літературними, широко вживаними в українській мові. Отже, вони можуть замінити російське "надушиться" в більшості контекстів.
Правильні українські відповідники до російського "надушиться" — це "надухатися" або "напахтитися". Вони звучать природно і влучно передають потрібне значення.
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