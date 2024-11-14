Плутають навіть військові: як треба називати "ствол" рушниці українською

Як правильно перекласти "ствол" українською

Слово "ствол" може мати кілька значень в українській мові, але в контексті зброї його слід перекладати специфічним терміном. Правильне використання цієї термінології важливе для уникнення плутанини та забезпечення точності в обговоренні вогнепальної зброї.

Хоча "ствол" — це слово, яке часто вживається в українській, при описі зброї воно є некоректним."Телеграф" розбирався, чому важливо використовувати правильно цю спеціалізовану лексику.

Як правильно українською

Російське слово "ствол" у значенні конструктивного елемента вогнепальної зброї, зокрема рушниці, слід перекладати українською як "ці́вка". Цей термін позначає основну трубчасту частину зброї, в якій відбувається постріл.

Використання правильної термінології є важливим, особливо в контексті обговорення зброї та безпеки. Адекватні переклади запобігають непорозумінням та сприяють точності та ясності в розмові.

Хоча слово "ствол" може використовуватись і в українській мові, наприклад, для позначення стовбура дерева, для опису зброї воно вважається некоректним. Натомість "ці́вка" є усталеним і прийнятим терміном у галузі озброєнь.

Важливо дотримуватись точності та правильності у використанні мови, особливо коли йдеться про технічні чи спеціалізовані поняття. Це допомагає уникнути непорозумінь та забезпечує ясність комунікації.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно уточнити час українською мовою. Питати "яка година?" не варто.