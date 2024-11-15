Це найпоширеніша помилка в українській мові: припиніть казати "на протязі дня"

Як уникнути типових помилок та говорити правильно українською

Щодня мільйони українців використовують суржик, навіть не усвідомлюючи цього. Деякі неправильні слова та вирази настільки глибоко вкоренилися в наше повсякденне мовлення, що ми вже не помічаємо їхньої чужорідності.

Особливо це стосується таких поширених випадків, як словосполучення "на протязі". Його часто вживають в розмовній мові, але таке використання є граматично неправильним.

"На протязі" чи "протягом"?

Справжнім лідером серед мовних помилок є вираз "на протязі", який часто використовують, говорячи про часові проміжки: "на протязі тижня", "на протязі години". Варто запам'ятати: "протяг" (російською "сквозняк") – це потік повітря, що проходить крізь щілини або відчинені вікна й двері. Коли ж ідеться про період часу, правильно вживати слово "протягом": "протягом тижня", "протягом години".

Дотримуймося простого правила: не стійте "на протязі" протягом будь-якого часу – це небезпечно для здоров'я. Натомість бережіть себе та плекайте чистоту української мови, використовуючи правильні слова та вирази.

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