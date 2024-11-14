Як сказати "насморк" українською: боремося із суржиком

Як правильно називати це захворювання українською мовою та чому важливо позбуватися суржику

В умовах російської агресії все більше українців свідомо відмовляються від використання російської мови у повсякденному житті. Проте часто виникають труднощі з правильним добором українських слів замість звичних русизмів.

Одним із таких прикладів є широковживане "насморк". "Телеграф" знайшов правильний переклад цього слова.

Чому "насморк" — це неправильно?

"Насморк" — це типовий приклад суржику, який засмічує українську мову. Це слово внесено до словника-антисуржика як приклад неправильного слововживання. В українській мові існує власний термін для позначення цього захворювання.

Як правильно українською

Єдиним правильним варіантом в українській мові є слово "нежить". Академічний словник української мови подає таке визначення:

"Нежить — запалення слизової оболонки носа, що супроводжується слизисто-гнійними виділеннями, іноді чханням".

Приклади вживання у літературі

Слово "нежить" має давню традицію використання в українській літературі. Ось кілька прикладів:

"Проценко нажив страшенний нежить і цілими днями не виходив з хати" (Панас Мирний).

"Я боюсь нежитю, — з грайливою лукавинкою в очах відповіла Віра" (Руд., "Вітер").

Використання правильної української лексики — це не лише питання грамотності, але й збереження чистоти мови та національної ідентичності. Тому варто замінювати суржикові слова на правильні українські відповідники. У випадку з "насморком" — використовуйте слово "нежить".

Раніше "Телеграф розповідав, як правильно побажати здоров'я українською. Є лише один правильний варіант у такому разі.