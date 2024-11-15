Укр

"Надухатися" или "напахтитися"? Как выбрать правильное соответствие к русскому "надушиться"

Автор
Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Природные украинские альтернативы вместо "надушиться"
Природные украинские альтернативы вместо "надушиться". Фото Коллаж "Телеграфа"

Украинские варианты "надухатися" та "напахтитися" являются точными эквивалентами с четким значением

У многих часто возникают трудности с переводом русского глагола "надушится" на украинский. Потому что может казаться, что варианты "напарфумитися" или "скористатися парфумами" звучат необычно и громоздко.

Украинский язык предлагает несколько точных сооответствий к русскому слову. И они звучат природно и передают необходимое значение. "Телеграф" предлагает их вашему вниманию.

Как правильно на украинском

На самом деле в украинском языке есть отличные соответствия для этого значения:

  1. Надухатися — ближайший по значению вариант, который означает "чрезмерно нанести аромат духов".
  2. Напахтитися – другой точный эквивалент, передающий ту же семантику, но с акцентом на стойком аромате.

Оба слова являются литературными, широко употребляемыми в украинском языке. Следовательно, они могут заменить русское "надушиться" в большинстве контекстов.

Правильные украинские соответствия русскому "надушиться" — это "надухатися" или "напахтитися". Они звучат естественно и точно передают нужное значение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно называть зимнюю одежду на украинском языке. Вместо "меха" нужно употреблять другое слово.

Теги:
#Украинский язык #Правила #Язык