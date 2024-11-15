"Надухатися" или "напахтитися"? Как выбрать правильное соответствие к русскому "надушиться"
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Украинские варианты "надухатися" та "напахтитися" являются точными эквивалентами с четким значением
У многих часто возникают трудности с переводом русского глагола "надушится" на украинский. Потому что может казаться, что варианты "напарфумитися" или "скористатися парфумами" звучат необычно и громоздко.
Украинский язык предлагает несколько точных сооответствий к русскому слову. И они звучат природно и передают необходимое значение. "Телеграф" предлагает их вашему вниманию.
Как правильно на украинском
На самом деле в украинском языке есть отличные соответствия для этого значения:
- Надухатися — ближайший по значению вариант, который означает "чрезмерно нанести аромат духов".
- Напахтитися – другой точный эквивалент, передающий ту же семантику, но с акцентом на стойком аромате.
Оба слова являются литературными, широко употребляемыми в украинском языке. Следовательно, они могут заменить русское "надушиться" в большинстве контекстов.
Правильные украинские соответствия русскому "надушиться" — это "надухатися" или "напахтитися". Они звучат естественно и точно передают нужное значение.
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