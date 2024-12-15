Хватит говорить "велике дякую": три варианта, как правильно благодарить на украинском языке

Стоит запомнить важное правило

Украинцы, чтобы выразить благодарность, часто говорят "велике дякую". Однако такой вариант лучше не употреблять.

Известный учитель и языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" детально рассказал, почему именно так говорить неправильно. Также он назвал синонимы, которые отлично заменят эту фразу.

По словам языковеда, фраза "большое спасибо" ("велике дякую") – грамматически неправильная. Важно запомнить, что "благодарить" – это глагол, а с глаголами прилагательные не сочетаются.

Также некорректно говорить, например, "швидко ходити" и "міцно спати". Из этого выходит просто набор слов. Авраменко подеркнул, что именно прилагательные (отвечают на вопрос "какой?") сочетаются с существительными (кто?/что?). То есть, "швидка хода, міцний сон, велика вдячність".

"Итак, правильно использовать не "велике дякую", а "дуже дякую", "щиро дякую" или "вельми вдячний", – говорит Авраменко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно здороваться в разное время суток на украинском языке. Есть определенные правила, которые следует учитывать.