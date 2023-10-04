"Грам" чи "грамів": мовознавець пояснив, як правильно українською писати це слово

При написанні одиниць виміру маси у багато хто робить одну й ту саму помилку

Багато хто припускається помилок при написанні слова "грам" у родовому відмінку (кого/чого?) українською мовою. Головна плутанина в тому, як же буде правильно — "грам" або все-таки "грамів" або, наприклад "кілограм" або "кілограмів"

Правила написання цього слова пояснив мовознавець та автор підручників Олександр Авраменко в ефірі "Сніданок з 1+1". За його словами, це є досить поширеною помилкою. Шляхом опитування мешканців Києва це твердження таки підтвердилося. Більшість відповіла неправильно.

"Типовою помилкою є форма "100 грам". Правильно сказати не "сто грам, а сто грамів". Також — не "п’ять кілограм, а п’ять кілограмів", — зазначив він.

Для чистоти своєї мови та правильного правопису слід запам’ятати це правило – наприкінці необхідно додавати "ів".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як правильно потрібно писати слова з часткою "пів". Багато хто плутається при написанні "пів роек" або "півроку", "пів’яблука" або "пів яблука" тощо. Є кілька простих правил, які слід запам’ятати.