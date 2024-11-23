"На початку" або "напочатку": як правильно писати українською

Допоможе просте правило

В українській мові існує багато слів, написання яких і досі плутає людей. Якщо з виразами "на жаль" та "на щастя" більш-менш зрозуміло, то "на початку" викликає питання.

"Телеграф" допоможе зрозуміти, як правильно писати "напочатку" чи "на початку".

Зауважимо, що правильно писати і разом, і окремо. Тут слід вирізняти, якою частиною мови виступає "на початку". Якщо це прислівникове сполучення, утворене від іменника з прийменником — окремо. До прикладу, на початку своєї літературної діяльности він писав вірші, а потім перейшов на прозу.

Зокрема:

без: без кінця, без черги, без упину, без жалю;

на: на добраніч, на жаль, на щастя, на сьогодні, на початку ;

; до: до побачення, до речі, до краю, до діла;

з: з радості, з жалю, з горя, з розгону;

в/у: в разі, в міру, уві сні, в далечінь.

Разом пишемо, якщо "напочатку" — це прислівник, тобто його можна замінити словами "насамперед", "спочатку", "спершу" тощо. Наприклад, напочатку вивчимо абетку, а далі вчитимемося читати.

Нагадаємо, що є аж сім правильних варіантів, як ще назвати холодець. Майже у кожній з областей України була своя назва цієї страви.

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