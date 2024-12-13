Прострочений чи протермінований: як правильно говорити українською про щось застаріле
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Обидва варіанти є абсолютно коректними в українській мові, але варто зважати на контекст
Уявіть ситуацію: ви спілкуєтеся, намагаєтеся бути грамотним, але раптом затинаєтеся об слово, значення якого здається складним. Слова можуть мати декілька значень, і "прострочений" – яскравий тому приклад.
"Телеграф" розповідає, як правильно його вживати. Та як говорити про речі, термін придатності яких минув.
Що означає слово "прострочений"
"Прострочений" – це поширене слово, яке використовують для опису різних ситуацій. Його можна почути в контексті продуктів, ліків, платежів та інших речей, термін придатності яких минув. Однак в українській мові є кілька нюансів вживання цього слова, про які варто знати.
Додаткові значення слова "прострочений"
Цікаво, що слово "прострочений" має й інше значення, пов'язане з дієсловом "прострочити" у контексті шиття або оздоблення:
Приклади вживання:
- Іван стояв унизу і перед собою бачив лише широку підошву, прострочену в два ряди міцними цвяхами.
- Сорочка мала підігнутий зріз, прострочений на машинці наосліп.
У цих контекстах "прострочений" означає зшитий, обшитий або оброблений строчкою.
Синонім "протермінований"
Українською мовою слово "прострочений" має точний синонім – "протермінований". Обидва слова можна вживати для позначення речей або зобов'язань, строк яких вичерпано:
- Протермінований кредит;
- Протерміновані ліки;
- Термін придатності протермінований.
Знання тонкощів української мови допомагає урізноманітнити мовлення. Тому не бійтеся використовувати слово "прострочений" – воно має право на життя в різних контекстах.
Раніше "Телеграф" розповідав, як українською називати "сосульку". Таких варіантів ви могли й не чути.