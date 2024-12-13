Прострочений чи протермінований: як правильно говорити українською про щось застаріле

Обидва варіанти є абсолютно коректними в українській мові, але варто зважати на контекст

Уявіть ситуацію: ви спілкуєтеся, намагаєтеся бути грамотним, але раптом затинаєтеся об слово, значення якого здається складним. Слова можуть мати декілька значень, і "прострочений" – яскравий тому приклад.

"Телеграф" розповідає, як правильно його вживати. Та як говорити про речі, термін придатності яких минув.

Що означає слово "прострочений"

"Прострочений" – це поширене слово, яке використовують для опису різних ситуацій. Його можна почути в контексті продуктів, ліків, платежів та інших речей, термін придатності яких минув. Однак в українській мові є кілька нюансів вживання цього слова, про які варто знати.

Додаткові значення слова "прострочений"

Цікаво, що слово "прострочений" має й інше значення, пов'язане з дієсловом "прострочити" у контексті шиття або оздоблення:

Приклади вживання:

Іван стояв унизу і перед собою бачив лише широку підошву, прострочену в два ряди міцними цвяхами. Сорочка мала підігнутий зріз, прострочений на машинці наосліп.

У цих контекстах "прострочений" означає зшитий, обшитий або оброблений строчкою.

Синонім "протермінований"

Українською мовою слово "прострочений" має точний синонім – "протермінований". Обидва слова можна вживати для позначення речей або зобов'язань, строк яких вичерпано:

Протермінований кредит;

Протерміновані ліки;

Термін придатності протермінований.

Знання тонкощів української мови допомагає урізноманітнити мовлення. Тому не бійтеся використовувати слово "прострочений" – воно має право на життя в різних контекстах.

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