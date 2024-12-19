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Залиште "буженіну" росіянам: як сказати на цю страву українською

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Буженіна
Буженіна. Фото Колаж "Телеграф"

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

Наближення Нового року традиційно супроводжується складанням святкового меню. Проте українці і досі не знають, як правильно назвати популярну м'ясну страву — "буженіну".

"Телеграф" розповість, як правильно казати це слово. А також на прикладах поділиться, де його можна вживати.

Звичне слово "буженіна" має іноземне походження, і пошук автентичного українського відповідника перетворився на справжній лінгвістичний квест.

  1. "Печеня" — класичний український варіант;
  2. "Запечене м'ясо" — описова назва;
  3. "М'ясний рулет" — сучасний переклад.

Західна Україна частіше використовує "печеня". Центральні регіони схиляються до "запеченого м'яса". Мовознавці рекомендують використовувати "печеня" у формальному спілкуванні

Варто додати, що страва має багатовікову традицію. Кожен регіон має унікальний рецепт.

Як говорити правильно:

  • "Я приготую печеню";
  • "Запечене м'ясо для святкового столу".

Раніше "Телеграф" розповідав, якими автентичними українськими словами назвати "холодець". А також, як буде українською "бутерброд з ікрою".

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#Українська мова #Правила #Правопис