Залиште "буженіну" росіянам: як сказати на цю страву українською

Вивчайте українську разом з "Телеграфом"

Наближення Нового року традиційно супроводжується складанням святкового меню. Проте українці і досі не знають, як правильно назвати популярну м'ясну страву — "буженіну".

"Телеграф" розповість, як правильно казати це слово. А також на прикладах поділиться, де його можна вживати.

Звичне слово "буженіна" має іноземне походження, і пошук автентичного українського відповідника перетворився на справжній лінгвістичний квест.

"Печеня" — класичний український варіант; "Запечене м'ясо" — описова назва; "М'ясний рулет" — сучасний переклад.

Західна Україна частіше використовує "печеня". Центральні регіони схиляються до "запеченого м'яса". Мовознавці рекомендують використовувати "печеня" у формальному спілкуванні

Варто додати, що страва має багатовікову традицію. Кожен регіон має унікальний рецепт.

Як говорити правильно:

"Я приготую печеню";

"Запечене м'ясо для святкового столу".

Раніше "Телеграф" розповідав, якими автентичними українськими словами назвати "холодець". А також, як буде українською "бутерброд з ікрою".