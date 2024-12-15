Здивуйте всіх за столом: як буде українською "бутерброд з ікрою"

Таких автентичних слів ви ще не чули

Наближаються новорічні свята, українці, які почали частіше розмовляти рідною мовою захочуть скуштувати "бутерброд з ікрою". Проте мало хто знає, як це казати правильно.

"Телеграф" розповість, як цей перекус називати українською мовою. А також поділиться варіантами заміни.

Зверніть увагу, що слово "бутерброд" – це запозичення з німецької мови, де "Butterbrot" означає "масляний хліб". В українській мові це слово прижилося, але є й альтернативні варіанти.

Офіційні українські варіанти назви:

Канапка;

Хлібець;

Намащений хліб;

Бутер (розмовне).

Найпоширеніша назва – "канапка". Це слово має цікаве походження – від французького "canapé", що спочатку означало м'які диванчики, а потім трансформувалося в назву легкої закуски на шматочку хліба.

Автентичні українські назви бутербродів

Мовознавець Олександр Авраменко вважає найкращим відповідником слово "накладанець". Серед прикладів вживання цього слова — твір Юрія Винничука, який вийшов у 2000 році "Мальва Ланда", де згадується "велика тарілка з накладанцями".

Однак в українській мові є й інші слова, які означають тип бутерброда, залежно від того, як він зроблений. Хліб з маслом, або ж намазаний перемеленим салом з часником в багатьох регіонах країни називали "мазанка". Також складнішу конструкцію, де хліб клався ще й зверху на начинку називали "складень", — наразі більш популярне слово з англійської — сендвіч.

Якщо говорити про бутерброд саме з ікрою, то найкраще сказати:

"Канапка з ікрою"

"Хлібець з ікрою"

"Накладанець з ікрою".

Цікавий нюанс: у різних регіонах України можуть бути свої локальні назви та вимови.Тож наступного разу, коли захочете замовити бутерброд з ікрою, сміливо просіть "канапку з ікрою" – вас одразу зрозуміють.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно дякувати українською мовою.