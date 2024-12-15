Здивуйте всіх за столом: як буде українською "бутерброд з ікрою"
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Таких автентичних слів ви ще не чули
Наближаються новорічні свята, українці, які почали частіше розмовляти рідною мовою захочуть скуштувати "бутерброд з ікрою". Проте мало хто знає, як це казати правильно.
"Телеграф" розповість, як цей перекус називати українською мовою. А також поділиться варіантами заміни.
Зверніть увагу, що слово "бутерброд" – це запозичення з німецької мови, де "Butterbrot" означає "масляний хліб". В українській мові це слово прижилося, але є й альтернативні варіанти.
Офіційні українські варіанти назви:
- Канапка;
- Хлібець;
- Намащений хліб;
- Бутер (розмовне).
Найпоширеніша назва – "канапка". Це слово має цікаве походження – від французького "canapé", що спочатку означало м'які диванчики, а потім трансформувалося в назву легкої закуски на шматочку хліба.
Автентичні українські назви бутербродів
Мовознавець Олександр Авраменко вважає найкращим відповідником слово "накладанець". Серед прикладів вживання цього слова — твір Юрія Винничука, який вийшов у 2000 році "Мальва Ланда", де згадується "велика тарілка з накладанцями".
Однак в українській мові є й інші слова, які означають тип бутерброда, залежно від того, як він зроблений. Хліб з маслом, або ж намазаний перемеленим салом з часником в багатьох регіонах країни називали "мазанка". Також складнішу конструкцію, де хліб клався ще й зверху на начинку називали "складень", — наразі більш популярне слово з англійської — сендвіч.
Якщо говорити про бутерброд саме з ікрою, то найкраще сказати:
- "Канапка з ікрою"
- "Хлібець з ікрою"
- "Накладанець з ікрою".
Цікавий нюанс: у різних регіонах України можуть бути свої локальні назви та вимови.Тож наступного разу, коли захочете замовити бутерброд з ікрою, сміливо просіть "канапку з ікрою" – вас одразу зрозуміють.
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