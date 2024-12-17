Не будьте, як Monobank. Ці слова насправді калька, українською вони звучать інакше

Таких слів у побуті зустрічається чимало

В українській мові існує багато винятків та правил, які деколи можуть плутати людей. Не виключенням стають і дієслова, які ми часто бачимо у додатках банку.

Як зазначила редакторка Ольга Васильєва, звернувшись до банку "Монобанк", в декількох сповіщеннях у них є помилки, які слід виправити.

Пані Ольга наголошує, що українською правильно казати не "підтвердіть списання, а підтвердьте". Це ж стосується "оформіть", бо українською "оформте". А стосовно "збільшіть кредитний ліміт" — "збільште кредитний ліміт".

До цього правила також відносять:

нищте, а не нищіть;

морщте, а не морщіть;

горбте, а не горбіть;

очистьте, а не очистіть;

подовжте / продовжте, а не подовжіть / продовжіть;

помовчте / промовчте, а не помовчіть / промовчіть тощо.

Усі вищевикладені неправильні слова — калька з російською, тому їх слід заміняти. Дізнатись про правильні форми дієслів можна на українському лінгвістичному порталі.

Нагадаємо, що українською не коректно говорити "пока", коли прощаєшся, адже це росіянізм.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українською сказати "вопрос на засыпку", існує аж 5 влучних варіантів перекладу.