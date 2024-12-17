Голосіїв чи Голосієво: як правильно говорити українською
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Чому багато хто досі каже "Голосієво", і як правильно вживати цю назву?
У повсякденному спілкуванні часто можна почути спотворену російськомовну версію назви одного з київських районів. Багато хто каже "Голосієво", але це неправильно.
Українською правильно говорити "Голосіїв". "Телеграф" пояснює чому.
Чому важливо говорити правильно?
Мова — це не просто набір слів, а вираження національної ідентичності. Так само як ми не кажемо "Києво", не варто спотворювати назву цього київського району. Голосіїв — це унікальна українська назва, яка має свою милозвучну форму.
Правильне відмінювання назви
Цікаво, що назва "Голосіїв" відмінюється за тією самою моделлю, що й інші подібні топоніми, наприклад, Київ або Миколаїв. Ось повна парадигма відмінювання:
- Назв. відмінок: Голосіїв
- Род. відмінок: Голосієва
- Дав. відмінок: Голосієву
- Знах. відмінок: Голосіїв
- Ор. відмінок: Голосієвом
- Місц. відмінок: (у) Голосієві
- Місц. відмінок (напрямок): (по) Голосієву
- Клич. відмінок: Голосієве
Тож наступного разу, коли ви почуєте спотворену російськомовну версію, сміливо виправляйте — Голосіїв! Це не просто назва одного з районів Києва, а ключ до розуміння краси та логіки української мови.
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