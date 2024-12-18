Більшість і досі плутається. Як правильно говорити українською – на Буковелі чи у Буковелю

Більшість людей припускаються елементарної граматичної помилки, коли розповідають про свою подорож

У світі туризму та активного відпочинку Буковель став справжньою легендою серед українців. Однак разом з популярністю курорту з'явилася й поширена мовленнєва помилка, яку варто виправити.

Останніми роками дедалі частіше можна почути фразу "ми приїхали з Буковелі". Проте це абсолютно неправильно, тому "Телеграф" виправляє помилку.

Автор і ведуча програми "Правильно українською" на Радіо Трек Ольга Багній пояснила, як правильно вживати це слово. Буковель — це іменник чоловічого роду, тому правильною формою буде "ми приїхали з Буковелю".

Чому саме "з Буковелю"?

По-перше, Буковель — це власна назва гірськолижного курорту, який розташований в Івано-Франківській області. Як іменник чоловічого роду, він вимагає відповідної граматичної форми при вживанні з прийменником.

Поширена помилка

Багато хто несвідомо каже "у Буковелі", плутаючи граматичні форми. Це досить розповсюджена помилка, яка може викликати посмішку у мовознавців та людей, які дбають про культуру мовлення.

Як запам'ятати?

Простий спосіб — завжди думати про рід іменника. Буковель — чоловічого роду, тому форма "з Буковелю" є єдино правильною. Також з більшістю просторових іменників і географічних назв уживають прийменник в (у) і до. Тобто "Їду у Буковель", а не "Їду на Буковель".

Приклади правильного вживання:

"Ми повернулися з Буковелю минулого тижня";

"Які враження привіз з Буковелю?";

"Зимові канікули у Буковелю запам'ятаються назавжди".

Дбаймо про культуру української мови. Пам'ятаймо, що правильне мовлення — це не лише повага до рідної мови, а й показник освіченості та інтелігентності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати українською район Києва. Багато хто каже "Голосієво", але це неправильно.