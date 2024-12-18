Більшість і досі плутається. Як правильно говорити українською – на Буковелі чи у Буковелю
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Більшість людей припускаються елементарної граматичної помилки, коли розповідають про свою подорож
У світі туризму та активного відпочинку Буковель став справжньою легендою серед українців. Однак разом з популярністю курорту з'явилася й поширена мовленнєва помилка, яку варто виправити.
Останніми роками дедалі частіше можна почути фразу "ми приїхали з Буковелі". Проте це абсолютно неправильно, тому "Телеграф" виправляє помилку.
Автор і ведуча програми "Правильно українською" на Радіо Трек Ольга Багній пояснила, як правильно вживати це слово. Буковель — це іменник чоловічого роду, тому правильною формою буде "ми приїхали з Буковелю".
Чому саме "з Буковелю"?
По-перше, Буковель — це власна назва гірськолижного курорту, який розташований в Івано-Франківській області. Як іменник чоловічого роду, він вимагає відповідної граматичної форми при вживанні з прийменником.
Поширена помилка
Багато хто несвідомо каже "у Буковелі", плутаючи граматичні форми. Це досить розповсюджена помилка, яка може викликати посмішку у мовознавців та людей, які дбають про культуру мовлення.
Як запам'ятати?
Простий спосіб — завжди думати про рід іменника. Буковель — чоловічого роду, тому форма "з Буковелю" є єдино правильною. Також з більшістю просторових іменників і географічних назв уживають прийменник в (у) і до. Тобто "Їду у Буковель", а не "Їду на Буковель".
Приклади правильного вживання:
- "Ми повернулися з Буковелю минулого тижня";
- "Які враження привіз з Буковелю?";
- "Зимові канікули у Буковелю запам'ятаються назавжди".
Дбаймо про культуру української мови. Пам'ятаймо, що правильне мовлення — це не лише повага до рідної мови, а й показник освіченості та інтелігентності.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно називати українською район Києва. Багато хто каже "Голосієво", але це неправильно.