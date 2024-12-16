Холодець залиште в минулому: якими автентичними українськими словами назвати страву

Виявляється, в українській є цілий спектр колоритних назв для цієї смачної страви

Українці часто готують холодець — одну з найпопулярніших страв. Але навіть не здогадуються, що є дуже багато автентичних назв для цієї страви.

Саме про них розповість "Телеграф". Ми розкажемо, що означає кожне слово, тому ви зможете всіх здивувати.

Народні назви холодцю:

Драглі;

Студенець;

Дриженець;

Гижки;

Холодець;

Заливне.

"Драглі" – найбільш колоритна народна назва. Це слово походить від особливої желеподібної консистенції страви, яка нагадує драглясту масу. На Поліссі та в деяких західних областях України саме "драглі" є найпоширенішою назвою.

"Гижки" – ще одне унікальне слово, яке використовується переважно на Гуцульщині та Буковині. Воно також підкреслює особливу желеподібну структуру страви.

"Дриженець" – менш відома, але не менш цікава назва. Вона пов'язана зі словом "дрижати", що знову ж таки вказує на характерну консистенцію холодцю.

Регіональні особливості:

Полтавщина вживає "заливне";

Західна Україна полюбляє "драглі";

Центральні області віддають перевагу слову "холодець";

Гірські регіони частіше кажуть "гижки" або "дриженець".

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