Холодець залиште в минулому: якими автентичними українськими словами назвати страву
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Виявляється, в українській є цілий спектр колоритних назв для цієї смачної страви
Українці часто готують холодець — одну з найпопулярніших страв. Але навіть не здогадуються, що є дуже багато автентичних назв для цієї страви.
Саме про них розповість "Телеграф". Ми розкажемо, що означає кожне слово, тому ви зможете всіх здивувати.
Народні назви холодцю:
- Драглі;
- Студенець;
- Дриженець;
- Гижки;
- Холодець;
- Заливне.
"Драглі" – найбільш колоритна народна назва. Це слово походить від особливої желеподібної консистенції страви, яка нагадує драглясту масу. На Поліссі та в деяких західних областях України саме "драглі" є найпоширенішою назвою.
"Гижки" – ще одне унікальне слово, яке використовується переважно на Гуцульщині та Буковині. Воно також підкреслює особливу желеподібну структуру страви.
"Дриженець" – менш відома, але не менш цікава назва. Вона пов'язана зі словом "дрижати", що знову ж таки вказує на характерну консистенцію холодцю.
Регіональні особливості:
- Полтавщина вживає "заливне";
- Західна Україна полюбляє "драглі";
- Центральні області віддають перевагу слову "холодець";
- Гірські регіони частіше кажуть "гижки" або "дриженець".
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