Оставьте "буженину" россиянам: как сказать про эту блюдо на украинском

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Приближение Нового года традиционно сопровождается составлением праздничного меню. Однако украинцы до сих пор не знают, как правильно назвать популярное мясное блюдо — "буженину".

"Телеграф" расскажет, как правильно говорить это слово. А также на примерах поделится, где его можно употреблять.

Привычное слово "буженина" имеет иностранное происхождение, и поиск аутентичного украинского соответствия превратился в настоящий лингвистический квест.

"Печеня" — классический украинский вариант; "Запеченное мясо" — описательное название; "Мясной рулет" — современный перевод.

Западная Украина чаще использует "печеня". Центральные регионы склоняются к "запеченному мясу". Языковеды рекомендуют использовать "печеня" в формальном общении

Следует добавить, что блюдо имеет многовековую традицию. Каждый регион имеет уникальный рецепт.

Как говорить правильно:

"Я приготовлю жаркое";

"Запеченное мясо для праздничного стола".

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