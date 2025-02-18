Припиніть "заказувати їжу". Як правильно робити замовлення українською

Це розповсюджена помилка

Українська мова багата та самобутня, й має слова та вирази на всі випадки життя. Українцям варто позбуватися кальки з російської, яку ми часом використовуємо за звичкою.

"Телеграф" розповідає, яке дієслово використовується у випадку замовлення їжі чи товару. Річ у тім, що інколи можна почути вираз "заказати їжу", але це помилка.

Слово "заказати" в українській мові має зовсім інше значення. "Заказати" — заборонити, не дозволити зробити щось (уживається переважно в розмовному та художньому стилях). У значенні "зробити замовлення" в українській мові це слово не вживається.

Коли йдеться про замовлення — їжі, квитків, товарів, застосовується слово "замовити". Ми кажемо — замовити квитки, замовляємо їжу, замовимо аніматорів на дитяче свято.

Приклади:

"Ой заказано і загадано всім козаченькам у військо йти". — М. Маркович

і загадано всім козаченькам у військо йти". — М. Маркович "Та й де той пан, що нам закаже і думать так і говорить?" — Т. Шевченко

і думать так і говорить?" — Т. Шевченко "Солодка прохолода принаджувала гостей, і вони, замовивши собі каву, мостились біля вікна або сідали на веранді" — М. Коцюбинський

Цікаво, що слова "замовляти", "замовити" трапляються також в народній мові, коли йдеться про лікування чи позбавлення болю. Наприклад: "Та не замовляйте зуби — не болять" (М. Номис), "Стара ненька говорила, що він уміє замовляти, що наслано на дитя лихими людьми" (І. Нечуй-Левицький).

Раніше "Телеграф" розповідав, що таке кушпела чи шаруга українською. Наша мова багата на цікаві слова та вирази.