Всю жизнь говорили неправильно: как "гололед" правильно называть украинским

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Зимой, особенно на неочищенных от снега улицах, мы встречаемся с таким неприятным явлением, которое в народе называют "гололедом" и "гололедицей". Однако употребление этих русских калек ошибка, ведь в украинском языке есть собственные обозначения для зимних явлений.

О том, как заменить русизмы "гололед" и "гололедица", рассказал Сергей Пятаченко. Мнениями делился на своей странице в Facebook.

По его словам, "Гололед" и "гололедица" — это русские слова, которым в украинском языке отвечают "ожеледь" і "ожеледиця" (укр).

"Ожеледь" і "ожеледиця" — что это такое

Ожеледь – намерзание тонкого слоя льда на поверхности земли, ветвях деревьев, проволоках, крышах и т.д. Ожеледиця – это скользкое состояние поверхности дорог, обледенение поверхности определенного участка земли, когда после оттепели наступает период похолодания, а также вследствие замерзания мокрого снега, капель дождя или мороки.

В отличие от ожеледі (связанного с атмосферными осадками) ожеледиця может иметь разное происхождение — не только из атмосферных осадков, но также из воды, покрывающей землю или поступающей на поверхность земли из других источников.

В украинском языке для таких явлений есть соответствующие выражения: приожеледило(ся); упала (ударила) ожеледь, ожеледиця; взялося ожеледдю (ожеледицею).

Так что лучше навсегда забыть о российских кальках "гололед" и "гололедица" и употреблять красивые и правильные украинские соответствия.

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