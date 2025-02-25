Не тільки для допитів полонених. Три причини зберегти російську мову в Україні

Україна не може собі дозволити будувати цифрову стіну від Росії

Українська мова в Україні має бути must have, але все решта — простір свободи та конкуренції, частиною якого має бути і мова російська. Тому не варто будувати проти неї цифрову стіну і даремно витрачати сили і кошти.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, правник і громадський активіст Геннадій Друзенко. Він назвав три причини, чому не варто забороняти російську мову.

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— Російську, по-перше, ви не викинете. Для цього треба побудувати digital wall, тобто цифрову стіну. Китай це може собі дозволити, а Україна — ні. Тому ти ставиш VPN і читаєш все, що хочеш російською, слухаєш пісні, дивишся кіно, — каже активіст.

По-друге, треба знати мову, щоб допитувати полонених. Якщо Росія залишається для нас загрозою, ми маємо розуміти, що там відбувається, — продовжує він.

За словами Друзенка, в Україні нема жодного інституту, який би професійно займався нашим екзистенційним ворогом.

— І третє питання: російська мова — це ж не завжди путінський режим. У мене є добрий знайомий Михайло Шишкін — геніальний російський письменник. Лінія його морально бездоганна: він поїхав з Росії, не отримує там роялті, живе в Швейцарії. Він винуватий, що народився в Росії, що пише російською, що у нього є дар писати? Його позиція з 2014-го року краща за позицію 80% українців, які їздили й спокійно робили свій бізнес з Росією, — каже правник.

На його думку, насамперед слід дивитись на сутність сказаного, а вже потім на мову, якою це сказано.

— Сказане російською не стає апріорі неприйнятним. Тоді давайте заборонимо журнал Шевченка, він написаний російською, і всю його прозу. Ми готові відмовитися? Давайте викинемо величезну частину нашої історії і культури. Треба Гоголя одразу з України, Корольова, — обурюється Геннадій Друзенко.

Він також згадав ім’я українського авіаконструктора Олега Антонова, який створив найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія".

— Ми ж "Мрією" тішимося, але ж Антонов — к*цап к*цапом. А [кардіохірург Микола] Амосов? Я вам наведу приклад: коли чудового українського дисидента-шестидесятника, совість української нації Світличного (Іван Світличний — український репресований літературознавець. — Ред.) судили, то з листом до ЦК КПУ не звернувся жоден українець. Тут була Спілка письменників. "Солов’їною" так цвірінькали, але звернулися Антонов і Амосов. Два чоловіки, які не володіли українською. Бо етика завжди важливіша за айдентику, — підсумував правник.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу" головний недолік Конституції України.