В українському біатлоні пролунав мовний скандал (відео)

Тренер чоловічої команди дала коментар російською

У Контіолахті (Фінляндія) стартував Кубок світу з біатлону сезону 2024/25. Попри прогнози скептиків, українські біатлоністи непогано стартували на престижних змаганнях.

У вівторок, 3 грудня, Віталій Мандзин посів 4-те місце в індивідуальній гонці, показавши свій найкращий результат у кар’єрі. Про успіх спортсмена в етері "Суспільне Спорт" розповіла головна тренерка чоловічої команди Надія Бєлова.

"Супердень. Дуже задоволена хлопцями, їхньою роботою на стрільбі, на дистанції. Але все одно є над чим працювати", — сказала Бєлова.

Журналісту Костянтину Андріюку не сподобалося, що тренерка збірної України дає коментар російською мовою, а український канал не переклав слова наставниці.

"Головна тренерка чоловічої збірної України з біатлону ніяк не може настроїти російськомовну щелепу. А "Суспільне ТБ" думає, що ми повинні розуміти чужу українцям іноземну мову без перекладу", — написав Андріюк на своєму telegram-каналі.

Нагадаємо, збірні РФ та Білорусі відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну. Додамо, що у російському біатлоні спостерігається криза на ринку патронів.