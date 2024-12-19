"Українці вимерли. Я росіянка": в Одесі спалахнув мовний скандал, мережа обурюється (відео)
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Жінки вважають себе "російськими"
У Одесі спалахнув черговий мовний скандал. Українців обурила позиція двох місцевих жительок, які вважають себе "руськими", незважаючи на те, що народилися та виросли в Україні.
Опитування проводив Гончаренко центр. Його інтерв’юер питала у одеситів про важливість української мови для країни. В один з моментів вона підійшла до двох жінок старшого віку, які дали неочікувані відповіді.
Одна з респонденток заявила, що не розмовляє українською мовою взагалі, хоч розуміє та навчала її.
"Я одеситка, я не знаю української мови", — заявила вона.
А її знайома і зовсім приголомшила питанням:
"А хто є українці?", — сказала вона і сама собі відповіла на нього "Їх немає. Вони вимерли. Я руська".
За словами респонденток, Одеса – "руське місто", а українці нібито "понаїжджали".
Така позиція жінок не залишилася поза увагою в мережі, де громадяни почали активно обурюватися.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Івано-Франківську російськомовна жінка влаштувала скандал у автобусі.