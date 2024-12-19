"Українці вимерли. Я росіянка": в Одесі спалахнув мовний скандал, мережа обурюється (відео)

Жінки вважають себе "російськими"

У Одесі спалахнув черговий мовний скандал. Українців обурила позиція двох місцевих жительок, які вважають себе "руськими", незважаючи на те, що народилися та виросли в Україні.

Опитування проводив Гончаренко центр. Його інтерв’юер питала у одеситів про важливість української мови для країни. В один з моментів вона підійшла до двох жінок старшого віку, які дали неочікувані відповіді.

Одна з респонденток заявила, що не розмовляє українською мовою взагалі, хоч розуміє та навчала її.

"Я одеситка, я не знаю української мови", — заявила вона.

А її знайома і зовсім приголомшила питанням:

"А хто є українці?", — сказала вона і сама собі відповіла на нього "Їх немає. Вони вимерли. Я руська".

За словами респонденток, Одеса – "руське місто", а українці нібито "понаїжджали".

Така позиція жінок не залишилася поза увагою в мережі, де громадяни почали активно обурюватися.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Івано-Франківську російськомовна жінка влаштувала скандал у автобусі.