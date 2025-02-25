Кращий за Степана Бандеру? Названо ім’я геніального поета, щоб замінити пам’ятники Леніну і Пушкіну

У багатьох містах доведеться пристосовуватися до місцевих уподобань

Українські політики, які домагаються знесення пам’ятників поетам і письменникам, а також діячам радянської та російської доби, мають запропонувати громадянам постаті справжніх вітчизняних геніїв, котрі б не викликали запитань, як персона провідника ОУН Степана Бандери.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів співзасновник Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова, правник і громадський активіст Геннадій Друзенко.

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— Ну, ми скинемо всі пам'ятники… Ви скинули Пушкіна? Поставте когось туди. Як на мене, найгеніальніший український поет XX століття — [Василь] Стус. Де у нас пам'ятник Стусу? Табличка висить меморіальна на його домі, — каже активіст.

Він погодився, що розставлені по всій Україні пам’ятники Володимиру Леніна скинути легко: накинули канати і скинули.

— У Леніна, звісно, були свої таргани в голові. Але за 70 років вони змінили світ, не тільки свою країну. Криваво змінили, часто злочинно, але вони щось реалізували, — продовжує правник.

Яка наша візія України? Стоїть постамент, перепрошую, обіс*яний, в самому центрі Києва. І не з'явилось нічого українського. Хто буде стояти замість Пушкіна? Тільки щоб він був одеситом. Хто з українців "зайде" одеситам? От в Києві Пушкіна точно ні (що йому тут робити), але давайте Стусу поставимо пам'ятник. Давайте зупинимось перейменовувати все, що можна, на ім'я Степана Бандери. У нас багато геніїв, наш пантеон не порожній. Давайте пізнавати своїх, — підсумував Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, раніше він назвав "Телеграфу" три причини зберегти російську мову в Україні.