Лучше Степана Бандеры? Названо имя гениального поэта, чтобы заменить памятники Ленину и Пушкину

Во многих городах придется приспосабливаться к местным предпочтениям

Украинские политики, которые добиваются сноса памятников поэтам и писателям, а также деятелям советской и российской эпохи, должны предложить гражданам фигуры настоящих отечественных гениев, которые не вызывали бы вопросов, как персона лидера ОУН Степана Бандеры.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал соучредитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, юрист и общественный активист Геннадий Друзенко.

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— Ну, мы сбросим все памятники… Вы сбросили Пушкина? Поставьте кого-то туда. По-моему, самый гениальный украинский поэт XX века — [Василий] Стус. Где у нас памятник Стусу? Табличка висит мемориальная на его доме, — говорит активист.

Он согласился, что расставленные по всей Украине памятники Владимиру Ленину легко сбросить: достаточно лишь потянуть канат.

— У Ленина, конечно, были свои тараканы в голове. Но за 70 лет они изменили мир, не только свою страну. Кроваво изменили, часто преступно, но они что-то реализовали, — продолжает юрист.

Какое наше видение Украины? Стоит постамент, извиняюсь, обосц*нный, в самом центре Киева. И не появилось ничего украинского. Кто будет стоять вместо Пушкина? Только чтобы он был одесситом. Кто из украинцев "зайдет" одесситам? Вот в Киеве Пушкина точно нет (что ему здесь делать), но давайте Стусу поставим памятник. Давайте остановимся переименовывать все, что можно, именем Степана Бандеры. У нас много гениев, наш пантеон не пуст. Давайте познавать своих, — подытожил Геннадий Друзенко.

Напомним, ранее он назвал "Телеграфу" три причины сохранить русский язык в Украине.